ゼレンスキー大統領は、ロシアの侵攻を終わらせるための「20項目の和平案」を初めて公表しました。この案は、アメリカと協議してまとめられたもので、領土問題やザポリージャ原発をめぐっては、なお意見の隔たりが残っています。

ウクライナメディアによりますと、ゼレンスキー大統領は23日、ロシアによる侵攻を終結させるための「20項目の和平案」を記者団に初めて示しました。この和平案は、ウクライナとアメリカが数週間にわたって協議し、当初の28項目の原案を修正したものです。

和平案では、ウクライナの主権を確認し、ロシアとの完全かつ無条件の非侵略合意を結ぶとしています。また、ウクライナが求めてきた戦後の安全保証については、ウクライナ軍の兵力は平時で80万人を維持し、アメリカ、NATO、ヨーロッパ諸国が安全の保証を提供すると明記されました。

一方で、最大の争点は、ロシアが占拠するザポリージャ原子力発電所の管理と、ウクライナ東部ドネツク州の領土問題です。原発については、アメリカが主導してアメリカ、ウクライナ、ロシアと3か国で共同管理する案と、ウクライナとアメリカによる共同運営案が併記されています。ドネツク州をめぐっては、前線を事実上の境界とする案のほか、非武装の自由経済区を設ける案が示されています。ウクライナは和平案の中で、ロシア軍がドネツク州から撤退すればウクライナ軍も兵を引く用意があるとしています。

ゼレンスキー大統領は、この20項目の和平案が24日にロシア側に提示される見通しだとしたうえで、合意に至れば、署名後ただちに停戦が発効するとしています。ロシア側はウクライナにドネツク州の割譲などを求めていて、実際の合意に至るかどうかは不透明です。