ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡¡£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é£±£°Ç¯¤Ö¤êÏ¢Íí¤Ç¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡¡¸µ¡Ö£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£³Æü¿¼Ìë¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë²ò»¶¤·¡¢£±£±·î¤Ë°ÛÎã¤Î²ò»¶¸å¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ò´º¹Ô¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤â´ÑÍ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÇ®¤ò½Ð¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¤Ã¤Æ¤È¤³¤ÇÂÎÄ´Êø¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£ÎÂ¦¤«¤é¤Ï»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡¢¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡Ù¤È¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¤«£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤À¤«¤é¡£¡Ø¤³¤ÎÅÙºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡£¡Ø¤â¤Á¤í¤ó£Ï£Ë¤À¤è¡Ù¤È¡ÊÊÖ¤·¤¿¡Ë¡×
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¸«¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë¡¢¹âÇ®¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡Ö¸«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¶èÀÚ¤ê¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤À¤±¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦´¶¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï²¶Åª¤Ë¤â»ÄÇ°¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥é¥¤¥Ö¤òµ¡¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸µ£Ë£Á£Ô¡Ý£Ô£Õ£Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁ´°÷¤¬¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤¾¤ìÌ¤Íè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÀÄ½Õ¤À¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀÖÀ¾¤¬»æÂÞ¤ò£´¤Ä»ý»²¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÅÄ¸ý¤Ø¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄ¸ý¤Ï¡ÖÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£