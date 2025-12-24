SUPER★DRAGONが、2026年3月4日にメジャー5th シングル「Break off」を発売することが発表された。

表題曲「Break off」は、2026年1月期TVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のOP主題歌。楽曲が一部先行公開されたアニメPVは公開から1カ月で40万再生を記録するなど、注目を集めている。同楽曲は2026年1月5日に先行配信リリースとなる。

また、シングルはBlu-ray付きの初回限定盤と通常盤A・Bの3形態で発売され、初回限定盤に付属するBlu-rayには、結成10周年当日に開催された＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025 「SUPER X」＞パシフィコ横浜国立大ホール公演のライブ映像が、U-NEXT配信時とは異なる編集で収録される。

更に、本作を引っさげた全国でのリリースイベントも発表されている。

「Break off 」

2026年1月5日(月) 配信リリース

▼Pre-add/Pre-saveはコチラ

https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off

Major 5th Single「Break off」

2026年3月4日(水)発売 ■初回限定盤（CD+Blu-ray）

[価格] 7,700円 (税込)

[品番] PCCA-06457

[仕様] Blu-rayサイズ / 三方背ケース / デジパック

[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

・Break off

他、全3曲収録予定

[Blu-ray収録内容]

『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」』

2025年9月27日 パシフィコ横浜 国立大ホール公演 ディレクターズカット版 CHAPTER1 - X DAYDark HeroesCHAPTER4 - SUPER XOvertureWelcome to my hellLegendDreamlandNPCPopstarCHAPTER2 - X pointHallucination of LoveDANCE INTERGood Times & Tan Line (FIRE DRAGON from SUPER★DRAGON)Athena (THUNDER DRAGON from SUPER★DRAGON)My PlaylistPioneer (Keep It Real)DownforceCHAPTER3 - you X meDOGMada’ Mada’Tap tap tap!OmaejanaiNew Rise (Rock Arrange Ver.) CHAPTER1 - X DAYDark HeroesCHAPTER4 - SUPER XOvertureWelcome to my hellLegendDreamlandNPCPopstarCHAPTER2 - X pointHallucination of LoveDANCE INTERGood Times & Tan Line (FIRE DRAGON from SUPER★DRAGON)Athena (THUNDER DRAGON from SUPER★DRAGON)My PlaylistPioneer (Keep It Real)DownforceCHAPTER3 - you X meDOGMada’ Mada’Tap tap tap!OmaejanaiNew Rise (Rock Arrange Ver.) -ENCORE- SweetsReach the sky笑い話Untouchable MAX SweetsReach the sky笑い話Untouchable MAX -W ENCORE- Younger Forevermore Younger Forevermore ■通常盤A（CD only）

[価格] 1,650円 (税込)

[品番] PCCA-06458

[封入特典] （初回製造分のみ）

トレカ通常盤A ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

初回限定盤と同内容 ■通常盤B（CD only）

[価格]1,650円 (税込)

[品番] PCCA-06459

[封入特典]（初回製造分のみ）

トレカ通常盤B ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）

[CD収録内容]

初回限定盤と同内容 ▼CDの購入はコチラ

https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off_CD ■ショップ別先着予約購入特典

Amazon：メガジャケ Break off ver（全9種のうちランダム1種）

楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル（全9種のうちランダム1種）

セブンネットショッピング：アクリルチャーム（全9種のうちランダム1種）

応援店：オリジナルトレカ（全9種のうちランダム1種）

Major 5th Single「Break off」リリースイベントスケジュール

2026年2月7日(土) 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze １F翼の広場 [ミニライブ＋特典会]

2026年2月8日(日) 東京 ：大手町プレイス ホール＆カンファレンス 2Fホール[特典会]

2026年2月21日(土) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]

2026年2月22日(日) 大阪 ：松下IMPホール [特典会]

2026年2月23日(祝) 兵庫 ：神戸ハーバーランドセンタービル B1階スペースシアター [ミニライブ＋特典会]

2026年2月28日(土) 福岡 ：ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク [ミニライブ＋特典会]

2026年3月1日(日) 愛知 ：イオンモール常滑 ワンダーフォレストきゅりお 屋外ワンダーステージ [ミニライブ＋特典会]

2026年3月4日(水) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]

2026年3月5日(木) 神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会] <抽選招待制>

2026年3月7日(土) 東京 ：大崎ブライトコアホール [楽天ブックス限定イベント]

2026年3月8日(日) 大阪 ：サンライズビル大阪 イベントホールＡ [楽天ブックス限定イベント]

＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026＞

【大阪】NHK大阪ホール

2026年4月12日(日) 開場17:00／開演18:00 【東京】Kanadevia Hall

2026年4月19日(日)

1部 開場13:00／開演14:00

2部 開場17:00／開演18:00 【福岡】福岡国際会議場

2026年5月9日(土)

1部 開場13:00／開演14:00

2部 開場17:00／開演18:00 席種・料金・年齢制限

全席指定席： 9,000円（税込）