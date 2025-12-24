SUPER★DRAGON、メジャー5th シングル「Break off」発売決定
SUPER★DRAGONが、2026年3月4日にメジャー5th シングル「Break off」を発売することが発表された。
表題曲「Break off」は、2026年1月期TVアニメ『貴族転生 ~恵まれた生まれから最強の力を得る~ 』のOP主題歌。楽曲が一部先行公開されたアニメPVは公開から1カ月で40万再生を記録するなど、注目を集めている。同楽曲は2026年1月5日に先行配信リリースとなる。
また、シングルはBlu-ray付きの初回限定盤と通常盤A・Bの3形態で発売され、初回限定盤に付属するBlu-rayには、結成10周年当日に開催された＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025 「SUPER X」＞パシフィコ横浜国立大ホール公演のライブ映像が、U-NEXT配信時とは異なる編集で収録される。
更に、本作を引っさげた全国でのリリースイベントも発表されている。
「Break off 」
2026年1月5日(月) 配信リリース
▼Pre-add/Pre-saveはコチラ
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off
Major 5th Single「Break off」
2026年3月4日(水)発売
■初回限定盤（CD+Blu-ray）
[価格] 7,700円 (税込)
[品番] PCCA-06457
[仕様] Blu-rayサイズ / 三方背ケース / デジパック
[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
・Break off
他、全3曲収録予定
[Blu-ray収録内容]
『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」』
2025年9月27日 パシフィコ横浜 国立大ホール公演 ディレクターズカット版
-ENCORE-SweetsReach the sky笑い話Untouchable MAX
-W ENCORE-Younger Forevermore
■通常盤A（CD only）
[価格] 1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06458
[封入特典] （初回製造分のみ）
トレカ通常盤A ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
■通常盤B（CD only）
[価格]1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06459
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカ通常盤B ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
初回限定盤と同内容
▼CDの購入はコチラ
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Break_off_CD
■ショップ別先着予約購入特典
Amazon：メガジャケ Break off ver（全9種のうちランダム1種）
楽天ブックス：オリジナルA4クリアファイル（全9種のうちランダム1種）
セブンネットショッピング：アクリルチャーム（全9種のうちランダム1種）
応援店：オリジナルトレカ（全9種のうちランダム1種）
Major 5th Single「Break off」リリースイベントスケジュール
2026年2月7日(土) 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze １F翼の広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年2月8日(日) 東京 ：大手町プレイス ホール＆カンファレンス 2Fホール[特典会]
2026年2月21日(土) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年2月22日(日) 大阪 ：松下IMPホール [特典会]
2026年2月23日(祝) 兵庫 ：神戸ハーバーランドセンタービル B1階スペースシアター [ミニライブ＋特典会]
2026年2月28日(土) 福岡 ：ららぽーと福岡 1Fオーバルパーク [ミニライブ＋特典会]
2026年3月1日(日) 愛知 ：イオンモール常滑 ワンダーフォレストきゅりお 屋外ワンダーステージ [ミニライブ＋特典会]
2026年3月4日(水) 東京 ：ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場 [ミニライブ＋特典会]
2026年3月5日(木) 神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会] <抽選招待制>
2026年3月7日(土) 東京 ：大崎ブライトコアホール [楽天ブックス限定イベント]
2026年3月8日(日) 大阪 ：サンライズビル大阪 イベントホールＡ [楽天ブックス限定イベント]
＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026＞
【大阪】NHK大阪ホール
2026年4月12日(日) 開場17:00／開演18:00
【東京】Kanadevia Hall
2026年4月19日(日)
1部 開場13:00／開演14:00
2部 開場17:00／開演18:00
【福岡】福岡国際会議場
2026年5月9日(土)
1部 開場13:00／開演14:00
2部 開場17:00／開演18:00
席種・料金・年齢制限
全席指定席： 9,000円（税込）
