¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¤«¤éÄ¾ÀÜ¾¡Íø¡Ö»ä¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ÎàÀäÂÐÉÔ¶þÈà½÷á°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¡¦¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤«¤éÄ¾ÀÜ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò¤«¤±·ãÆÍ¤¹¤ë¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿£²£´Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç°ÂÇ¼¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈÓÅÄº»Ìí¡¢¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤µ¤¯¤é¤é¡Ê¤µ¤¯¤é¤¢¤ä¡õ¶êÎï¤µ¤ä¤«¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾åÃ«¡¢¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¡¢¥´¥Ã¥Ç¥¹²¦¼Ô¤Î£Â£Í£É£²£°£°£°¡ÊÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÎ°°²Æ¡Ë¤È¥È¥ê¥×¥ëÁ°¾¥Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£µÊ¬²á¤®Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¾åÃ«¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿°ÂÇ¼¤Ï¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¾åÃ«¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤ÈÀãÊø¼°¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥Ê¡¼¤òßÚÎö¤·Î®¤ì¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿°ÂÇ¼¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Èµ»¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤µ¤¯¤é¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤¬¸íÇú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤Ï¢·¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¾å¤Ë¾åÃ«¤Î¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¼°¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ìÀï°ÕÁÓ¼º¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¥Ø¥¤¥È¤ÎÌÔ¹¶¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿°ÂÇ¼¤Ï¾åÃ«¤Î¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÈÓÅÄ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ç²¿¤È¤«£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÆ¨¤ì¤ë¤ÈºÆ¤Ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁÀ¤ï¤ì¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤À¤¬°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤¿°ÂÇ¼¤¬¾åÃ«¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ý¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ç²¡¤µ¤¨¹þ¤ß£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿°ÂÇ¼¤Ï¡Ö¾åÃ«¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÀï¤Ã¤¿¤Ê¡£ÍðÆþ¡¢ÍðÆ®¡¢¼Ö½±¤¤¡©¡¡·ù¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦²¿¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ä¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ë¶»Ä¥¤Ã¤Æ¾åÃ«¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¡£à¥ï¥ó¥À¡¼á¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤¢¤Þ¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£¤½¤Î¸å²þ¤á¤Æ¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤Þ¤À£²Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤òÃç´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£»Ù¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¢¤È¤â¤Ë¸å²ù¤Ê¤¯£²£°£²£µÇ¯¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤È»ä¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£