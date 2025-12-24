2025年12月21日、週刊少年ジャンプの公式サイトで、第1回「SPY×FAMIY」キャラクター人気投票の結果が発表され、中国のネットユーザーから反応が寄せられている。

「SPY×FAMILY」は、遠藤達哉氏の漫画が原作。スパイの男性ロイド・フォージャーと、殺し屋の女性ヨル・ブライア、他人の心を読むことができる超能力少女アーニャがそれぞれの素性を隠してかりそめの家族として生活する様子をコミカルに描く。なお、同ランキングは9月から10月まで投票が実施され、投票総数約33万8000票に及んだ。

ランキング1位はロイド/コードネーム：黄昏（たそがれ）で5万2164票、2位はアーニャで4万8022票、3位はヨルで4万3304票、4位はダミアン・デズモンドで3万9179票、5位はボンド・フォージャーで2万8011票と、上位はフォージャー家が席巻した。

また、6位はユーリ・ブライアで1万3078票、7位はベッキー・ブラックベルで1万2085票、8位はフィオナ・フロストで1万1009票、9位は参謀で9061票、10位はシルヴィア・シャーウッドで8189票だった。以降166位まで発表されている。

この結果が中国のSNS・微博（ウェイボー）で紹介されると、「ロイドの人気が爆発してる」「黄昏の過去編で評価が爆上がりした」「黄昏パパ、こんなに人気あるとは」「ロイド・フォージャー、文句なしだわ」「実は黄昏がトップ10に2枠入ってるんだよね。9位も黄昏だし」などと、1位を獲得したロイドに言及したコメントが寄せられた。

また、「アーニャが2位なのは意外だった」「アーニャ！パパに負けたなら悔しくないよね」「ボンドがまさかのユーリより上（笑）」「弟くんがボンドの次とか意外すぎる」と、順位に驚く声があった一方、「投票結果がドンピシャすぎる！」「この投票結果、かなり納得できる」と、投票結果に同意するコメントも見られた。（翻訳・編集/岩田）