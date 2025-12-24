ÆÃÄê½ÅÍ×Êª»ñ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¡¦¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¡¦¿Í¹©±ÒÀ±¤Ê¤É£´Êª»ñ¤òÄÉ²Ã¡¢³¤³°À½¤Ø¤Î°ÍÂ¸¸º¤é¤·¥ê¥¹¥¯ÍÞÀ©
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£²£´Æü¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¶¡µë¤¬ÂÚ¤ì¤Ð¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡ÖÆÃÄê½ÅÍ×Êª»ñ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë£´Êª»ñ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÀ¯Îá¤ò»Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¡×¡¢¡ÖÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¿Í¹©±ÒÀ±¡×¡¢¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÉôÉÊ¡×¤Ç¡¢³¤³°À½¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢¶¡µë¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÁ¥ÂÎ¡×¡¢¡Ö¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤Î£²Êª»ñ¤â¡¢´û¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª»ñ¤Î¹àÌÜ¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡»ØÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì±´Ö¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀßÈ÷¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä¸¦µæ³«È¯¤òÀ¯ÉÜ¤¬»Ù±ç¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò°Ý»ý¡¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£