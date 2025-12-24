「寒いの辛い！」 →【ROPÉ PICNIC】で解決！ 40・50代におすすめ♡「裏起毛パンツ」

寒がりな大人女性におすすめしたいのは、裏起毛素材で暖かく着用できそうなアイテム。大人コーデに取り入れるなら【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のきれいめパンツが狙い目。きちんと感があり、オフィスコーデにも馴染みそう。この冬はおしゃれ見え & 防寒が叶いそうな裏起毛パンツで、暖かく過ごして。

寒い日の味方◎ すっきり穿けそうなストレートパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛ストレートパンツ」\5,995（税込）

公式サイトで「裏起毛加工で保温性が高く、寒い季節も暖かく過ごせる」と紹介されている、ストレートパンツ。ボタンやファスナーのないプルオン型で穿き心地は楽そうなのに、きれいめな印象。ベルトループも付いているので、トップスをインしたスタイルもおしゃれに決まるかも。カラーはグレーチェックのほか、ブラック、ダークブラウンもラインナップ。

お手入れ楽ちん！ シワになりにくいワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛無地＆チェックアソートワイドパンツ」\6,490（税込）

ワイドシルエットで、レッグラインを拾いにくいパンツ。公式サイトによると「裏面に軽くピーチ状の起毛をかけ、あたたかみのあるタッチに」仕上げているそう。かっちりとしたセンタープレス入りできれい見えが狙えます。シワになりにくい素材なので、お手入れ楽ちんなのも魅力。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

writer：Emika.M