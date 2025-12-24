KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT ¡ØThe Fanfare¡Ù

²¬µÜÍèÌ´¤¬¡¢2026Ç¯9·î26Æü¡Á27ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢2026Ç¯10·î3Æü¡Á5ÆüÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ç¡¢KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT ¡ØThe Fanfare¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

²¬µÜÍèÌ´¤Ï³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²¦²È¤ÎÌæ¾Ï¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ê¼ç±é¡Ë¤È¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯2025Ç¯¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×-the Musical-¡¢²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡Ö»°ÌÓÇ­¥Û¡¼¥à¥º¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø1789 -¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤È³ÆºîÉÊ¤Ë¼ç±é¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØISSA in Paris¡Ù¤Î¾å±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

Åìµþ¸ø±é¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥ª¥Ú¥é¤ä±é·à¤ò¾å±é¤·¤Æ¤­¤¿ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò¸Ø¤ëÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤¬µ©¤Ê¤³¤Î·à¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¬µÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²Î¾§¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¬µÜ¼«¿È¤¬¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²¬µÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢º£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£

ËÜºî¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¨¥¢¡Ù¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡Ù¡Ø¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡ÙÅù¤Ë½Ð±é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ëÂçÀ¡¸­Ìé¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú·à¡ØÆ»¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ØVIOLET¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥é¥ä¥Þ¥­¥ã¥Ð¥ì¡¼¡ÙÅù¤Ç²»³Ú´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¹¾Áð·¼ÂÀ¤¬¡¢ËÜºî¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£

²¬µÜÍèÌ´¥³¥á¥ó¥È

¤³¤ÎÅÙ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤ÏÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆüÀ¸·à¾ì¡£¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤ÏÂçÀ¡¸­Ìé¤µ¤ó¡£²»³Ú´ÆÆÄ¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤Ï¹¾Áð·¼ÂÀ¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖThe Fanfare¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³§ÍÍ¤ÈËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬À¹Âç¤Ê¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Û¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¯¤Æ¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¿´Ìö¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¼¤Ò¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÍèÇ¯¤Î½©¡¢·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¸ø±é³µÍ×¢£¸ø±éÌ¾¡§KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT ¡ØThe Fanfare¡Ù¢£½Ð±é¡§²¬µÜÍèÌ´ ¤Û¤«¢£¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡§ÂçÀ¡¸­Ìé¢£²»³Ú´ÆÆÄ¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡§¹¾Áð·¼ÂÀ¢£ÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡§[Âçºå] 2026Ç¯9·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á27Æü¡ÊÆü¡ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë[Åìµþ] 2026Ç¯10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á5Æü¡Ê·î¡ËÆüÀ¸·à¾ì¢£¸ø¼°HP¡§https://www.umegei.com/okamiya-fanfare2026/ ¸ø¼° X¡§@fanfare2026¢£´ë²è¡¦À©ºî¡¦¼çºÅ¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì