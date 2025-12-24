²¬µÜÍèÌ´¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÂçºå¡õÅìµþ¤Ç³«ºÅ·èÄê
KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT ¡ØThe Fanfare¡Ù
²¬µÜÍèÌ´¤¬¡¢2026Ç¯9·î26Æü¡Á27ÆüÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢2026Ç¯10·î3Æü¡Á5ÆüÅìµþ¡¦ÆüÀ¸·à¾ì¤Ç¡¢KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT ¡ØThe Fanfare¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
²¬µÜÍèÌ´¤Ï³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È±éµ»ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²¦²È¤ÎÌæ¾Ï¡Ù¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥í¥ß¥ª¡õ¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡Ê¼ç±é¡Ë¤È¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯2025Ç¯¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×-the Musical-¡¢²»³ÚÏ¯ÆÉ·à¡Ö»°ÌÓÇ¥Û¡¼¥à¥º¡×¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø1789 -¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á-¡Ù¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤È³ÆºîÉÊ¤Ë¼ç±é¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØISSA in Paris¡Ù¤Î¾å±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥ª¥Ú¥é¤ä±é·à¤ò¾å±é¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò¸Ø¤ëÆüÀ¸·à¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«ºÅ¤¬µ©¤Ê¤³¤Î·à¾ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¬µÜ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²Î¾§¤òÇ®Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¬µÜ¼«¿È¤¬¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²¬µÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢º£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
ËÜºî¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥¨¥¢¡Ù¡ØÅ·»È¤Ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ò¡Á¥·¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥¯¥È¡Á¡Ù¡Ø¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡ÙÅù¤Ë½Ð±é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¿¶ÉÕ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëÂçÀ¡¸Ìé¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú·à¡ØÆ»¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ØVIOLET¡Ù¡¢¡Ø¥Æ¥é¥ä¥Þ¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¡ÙÅù¤Ç²»³Ú´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¹¾Áð·¼ÂÀ¤¬¡¢ËÜºî¤Î²»³Ú´ÆÆÄ¡¦¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£