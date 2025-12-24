¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÀµ¼°¤Ë½ª¤ï¤ê¿·É¸½à¤Ï½µ3Æü½Ð¼Ò¡×¤È¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼ÒCEO¤¬Àë¸À
2020Ç¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ßÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡¦¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¡¦¥Î¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ÇCEO¤¬¡Ö´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢º£¸å¤Ï°ìÉô¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¿Íºà¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Only ¡Ævery special¡Ç workers will keep remote working, says world¡Çs biggest talent company CEO | Fortune
½µ¤Ë50Ëü¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥É¤Î¥Î¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ÇCEO¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ÎFortune¤ËÂÐ¤·¡¢´°Á´¤Ê¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆÃ¼ì¤Êµ»½Ñ¥¹¥¥ë¤äÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä°ìÉô¤Î¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤±¤Ç¡¢°ìÈÌ¼Ò°÷¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Amazon¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î²ò½ü¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤Î¾ì¹ç¡¢½µ5½Ð¼Ò¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¹¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Amazon¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°ÊÁ°¤Î¡Ö½µ5Æü¡¦9»þ¡Á17»þ¶ÐÌ³¡×¤ËÌá¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È¥Î¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç»á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö½µ3Æü¡Á4Æü½Ð¼Ò¤È¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¿·É¸½à¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Î¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç»á¤Î¼çÄ¥¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¦Korn Ferry¤â2025Ç¯½éÆ¬¤ËÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Korn Ferry¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤¬Îò»ËÅª¤Ë¥È¥Ã¥×´´Éô¤Î¤ß¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÆÃÊÌÂÔ¶ø¤Ï¿¦¾ìÆâ¤Ç¤ÎËà»¤¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÄ¹Ç¯ÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤è¤ê¤â¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¹â¤¤ÄÂ¶â¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¾Ý¤ÈËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤¬Æß²½¤·¤ÆÄÂ¾å¤²¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÀÆð¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤¬ËÜÅö¤Ë¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Íºà¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£