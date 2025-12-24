『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』来年4月放送 PVとOP主題歌アーティスト解禁
テレビアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』（略称：クラにか）が2026年4月より放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV、オープニング主題歌アーティストが解禁された。
【動画】キャラ声も聞ける！公開された『クラにか』新PV
学校の廊下で擦れ違う、日陰男子の主人公・真樹（CV. 石谷春貴）と、クラスで２番目に可愛いヒロイン・海（CV. 石見舞菜香）を切り取ったビジュアルは、ふたりの関係性を示唆する印象的なビジュアルになっている。
最新映像を盛り込んだPVには、海の魅力がたっぷりと詰め込まれつつ、彼女の親友でクラスNo.１美少女・夕（CV. 鈴代紗弓）、海と夕の友だちである新奈（CV. 長谷川育美）との騒がしくも楽しい日々も映し出されている。
OP主題歌は注目のバンド「reGretGirl」の「サブマリンユース」に決定。青春ラブコメにピッタリな軽快なメロディーとなった。
■イントロダクション
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕。
【動画】キャラ声も聞ける！公開された『クラにか』新PV
学校の廊下で擦れ違う、日陰男子の主人公・真樹（CV. 石谷春貴）と、クラスで２番目に可愛いヒロイン・海（CV. 石見舞菜香）を切り取ったビジュアルは、ふたりの関係性を示唆する印象的なビジュアルになっている。
OP主題歌は注目のバンド「reGretGirl」の「サブマリンユース」に決定。青春ラブコメにピッタリな軽快なメロディーとなった。
■イントロダクション
クラスでぼっちな前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。いつも輪の中心にいて、他の男子からは『クラスで2番目に可愛い』なんて陰で噂されている。ぼっちの自分なんかとは住む世界が違う――と思いきや、、、シリーズ累計130万部突破！日陰男子と２番目ヒロイン、等身大の“友だち”ラブコメ開幕。