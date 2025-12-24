INIÌÚÂ¼¡ÖÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡¡5¼þÇ¯´Ö¶á¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÃËÀ11¿ÍÁÈ¡ÖINI¡×¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅß¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE¡¡WINTER¡¡MAGIC¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖU¡¡MINE¡×¡ÖTrue¡¡Love¡×¡ÖPresent¡×¤Î3¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿Â¾¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¹ç¾§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ11¿Í¤¬¡ÖPresent¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¡È¤ª´ê¤¤¤´¤È¡É¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬À¾Þ«¿Í¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¸«¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¿¿·õ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤â¡ÊÃÓºê¡ËÍý¿Í¤È°ì½ï¤Ëºî»ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºî¶Ê¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤Æ¤Æ¡¢²¶¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÞ«¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤Á¤å¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¥ã¡¼¡×¤ÈÂç´¿À¼¡£À¾¤Ï¡ÖËïºÈ¤Ï²¶¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Öº£¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éMINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ËÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï2026Ç¯¡¢5¼þÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤Ã¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö2026Ç¯¤âINI¤é¤·¤¯¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£