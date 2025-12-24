TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が24日、放送された。名物企画「名探偵津田」はお笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮（ふん）して奮闘。今回は「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」後編が放送された。

番組冒頭からまさかの展開だった。100年前に戻った津田は理花の婚約者太蔵と言い争いに。太蔵は「またお前か、うちの理花にちょっかいかけないでくれ」「何かお前改めてみるとちんちくりんだな」とケンカをふっかけた。負けじと津田も巻き舌で「何だお前？ うっさいコラア！」とやり合う衝撃の展開。番組開始2分のことだった。

その後、太蔵から「お前なんか、成し遂げたことあるのか？」と絡まれ、津田は「お前M−1出たことあんのか？」と反論。

理花をめぐって、太蔵と津田はバトルを展開。理花が仲裁に入るも、太蔵は「女は黙ってろ！」と主張。津田は「俺らの時代はな、新しい総理が女性になろうとしてんねんぞ！」とやり返した。その後、2人は理花をかけて卓球対決。津田は太蔵に勝利し、理花とキスをした。

X（旧ツイッター）では「名探偵津田、ガチのキスをしてしまう」「ガチでキスした あーあ、もう知らんぞこれ」「しかしなんでこの番組に出る女優は芸人とキスOKなんやww演技とはいえww」「キス、必要なイベントだったんだ」「マジでキスする展開あるんかよwwwwww」などの書き込みがあった。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタート。今作はタイムマシンで100年前に行くなど、壮大なスケールに仕上がっている。