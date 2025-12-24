¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡Û¾åÅÄ¼ÓÆà¤¬Ï¢¾¡È¯¿Ê¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡ÖÆüËÜ£Í£ÂÁª¼ê²ñÂåÉ½ÇÕÁèÃ¥ºÐËº¤ìÂè£³£¸²óº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶¥Áö¡×¤¬£²£´Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¼ÓÆà¡Ê£²£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·£±Ãå¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ´°¾¡¤È½éÆüÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ú¥éÄ´À°¤À¤±¤Ç¸åÈ¾¤â¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÂ¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¡×¤È½®Â¤âÎÉ¹¥¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¹Ô¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤ÎËÜÈÖ¹µ¼¼¤ÇÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ê¡¢ÂÔµ¡¹ÔÆ°¤«¤é¥³¡¼¥¹¼è¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤âÁÛÁü¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿»þ¤ÎÎÉ¤¤¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤òÇ¾Æâ¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶²ÉÝ¿´¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Ëº£°æÈþ°¡¤«¤é¶µ¤ï¤ê¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¸½ºß¤âËè¥ì¡¼¥¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È°ìÊâ°ìÊâ¡¢³Î¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£