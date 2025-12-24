お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が24日、TBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）に出演。自身が冠の人気企画「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」でキスシーンが実現。反響を呼んでいる。

「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」として始まった同企画。殺人事件が発生し、エキストラである案内人に誘導され、探偵役となった津田がミステリーを紐解いていく内容で、毎回津田のアシスタント役を務める女性とのラブシーンが発生する。

これまでの3作で津田は、告白されキスをするチャンスにこぎつけるも、邪魔が入るなどすんでのところで失敗、地団太を踏んできた。しかし今回は一転。目を閉じてキスを待つ女性エキストラに「いくからな」「ちょっと待って」「いくで！いくど？」「知らんからな」「俺はもう1の世界で生きます」と何度も確認。邪魔が入らない状況に「うそうそうそ！いけてまう！」「え？知らんぞ」「えっうそ？」と戸惑いながらもキス。第4話にしてついに成功させた。

この様子がネット上では大反響。「キスしたwwwwww」「恒例の謎のご褒美キス待ちシーン…かと思いきや、本当にするんかいw」「津田キスしちゃった笑い死んだ」「ついにキスしたのが本気でおなかしんどいです」などの声が上がり大盛り上がりだった。