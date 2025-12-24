OTEGALUN¤Ç³Ú¤·¤àÅß¤Î»ØÀè♡½é¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì
¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤½÷À¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëOTEGALUN¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥«¥éー¥·¥êー¥º¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¿§8¿§¤È¿ôÎÌ¸ÂÄê2¿§¤ÎÁ´10¿§¡£Åß¤ÎÌë¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸¸ÁÛÅª¤Êµ±¤¤¬¡¢»ØÀè¤Ë±ü¹Ô¤¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤¤é¤á¤¤òÁª¤Ö»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÂÎ¸³¤Ë♡
Åß¤ÎÌë¶õ¤ò±Ç¤¹¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥«¥éー
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈStardust Theater-ËâË¡¤¬Åô¤ëÌë¡É¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¸÷¤ÎÎ³»Ò¤¬Æ°¤¡¢À±¶ý¤äÎ®¤ìÀ±¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¼«ºß¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤3in1¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ä¥ä¡¦»ý¤Á¡¦ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÅß¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»ØÀè¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¿§8¿§¤È¸ÂÄê2¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
33¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥Ô¥ó¥¯
34¥¹¥¿ー¥³ー¥é¥ë
35¥°¥í¥¦¥Ô¥ó¥¯
36¥àー¥ó¥Ùー¥¸¥å
37¥ß¥åー¥º¥Ùー¥¸¥å
38¥Ìー¥É¥ô¥§ー¥ë
39¥×¥ê¥Þ¥Ô¥ó
40¥ê¥Ã¥Á¥Ö¥é¥¦¥ó
¿·¿§¤ÏÁ´8¿§¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥é¥á¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤«¤é¼çÌòµé¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¿§¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Æ¥¬¥ë¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉⅦ¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥·¥ë¥Ðー¡¢Ⅷ¥¹¥Ñー¥¯¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£½Å¤Í»È¤¤¤Ë¤â±Ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
È¯ÇäÆü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)10:00～
¹ØÆþÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡§2025Ç¯12·î24Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷
¸ø¼°LINEÍ§Ã£ÄÉ²Ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
mao nail¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢mao nail¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç»È¤¨¤ë1,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ëHow toËÜ¡Ømao nailÎ®¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤ò¿ÊÄè¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¿§¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤È¤áÇã¤¤³ä°úÀ©ÅÙ¤¢¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÅß¡¢¤¤é¤á¤¤Ï»ØÀè¤«¤é
OTEGALUN¤Î¿·¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥«¥éー¤Ï¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤½¤Ã¤ÈËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ±¤¤òÁà¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÆü¾ï¤â¾¯¤·ÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¿§¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Åß¤Î»ØÀè¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ±¶ý¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö