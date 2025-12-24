とんねるずの木梨憲武さん（63）が、グローバル電子機器メーカーのイベントに登場。今年を表現する漢字一文字と来年の抱負を明かしました。

今年は音楽やアートの分野でも精力的に活動してきた、木梨さん。そんな1年を表現する漢字一文字を聞かれると、「『動』という。ずっと、おとなしくしていないんで。動いていましたんで2025は。楽しい2025年でした。“じっとしてろ”って（妻の）安田成美さんに怒られましたけど。ずっと動いてました」と明かしました。

さらに、来年の抱負も発表。漢字は『集』だそうで、その理由について、「もっともっと色んな人と会って。アイデアもそしたらもらえるし、自分の考えていない事も形にもしてくれるし、集合したいですね、藤井 風くんと集合したいです。きょうの朝方、3時くらいから起きているんですけど、藤井 風くんのインタビューずっと見ていたんですけど。やっぱ藤井 風くんだなって思って。インタビューに対してゆっくり答えられる自分になりたいです」と語りました。

（12月24日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）