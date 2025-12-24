Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのスペシャル番組「Ｈａｐｐｙ ＭＵＳＩＣアワー！！！」（日本テレビ系）が２４日、放送され、ＴＶから消えた人気芸能人の登場にミセスの３人が盛り上がりし、ＳＮＳ上も「懐かしすぎる」の声が殺到した。

シルエットだけで登場した人を当てる“この平成の大ブームの人はだれ？”のコーナー。長身の男性の影が映り、「室伏広治さん？」の声もあがるなか、ミセスからは「ソフトバンクの…」と正解が。２００７年に放送が開始されたソフトバンクの『白戸家』シリーズで白戸家のお兄さんを演じた俳優ダンテ・カーヴァーがガラケーを手に登場すると「ダンテさんっ！」「うわーっ！」「懐かしい」「うれしい」「ケータイが」「しかも当時の…」と興奮。現在の活動を聞かれると、ダンテは「今日本がメインベースです」と説明した。

ＳＮＳ上でも「懐かしすぎる」の声が殺到。「白戸家のお兄ちゃん！」「白戸家兄がそんな前なことに驚いてる」「懐かしいいいい！！」「なつかしいいいい！！記憶がほじくり返される！！」「そいや、いつの間にいなくなったのか！ 全然変わらん！！！」などの声があがる反響となっている。