国会議員が相次いで台湾を訪問です。

中国反発 日本の議員が台湾訪問

24日午前9時ごろ、羽田空港に姿を見せた河野太郎元外務大臣ら。向かった先は、「台湾」です。



高市総理の台湾有事への発言で関係が悪化している日本と中国。

自民党の萩生田幹事長代行は22日、台北で頼清徳総統と会談しました。

自民党 萩生田光一幹事長代行(22日）

「台湾は日本にとって基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人です」

これに中国が反発。中国外務省報道官は、台湾を「中国のひとつの省だ」と主張したうえで、この台湾訪問について…

中国外務省 林剣報道官（22日）

「『1つの中国』の原則に違反するものです。中国は断固反対し、すでに日本側に厳正な申し入れを行った」

「日本側が深く反省し、過ちを正し、高市総理の誤った発言を撤回し、中国の内政に介入しないよう改めて促す」

台湾外交部によると、年末年始にかけ、のべ30人の（日本の）国会議員が台湾を訪問する見込みです。日中関係が悪化するなかでの台湾訪問に23日、茂木外務大臣は…

茂木敏充 外務大臣（23日）

「日台の関係は非政府間の実務関係として維持していく。これが政府の一貫した立場だ」

「議員であったり政党の活動について、政府としてどうあるべきであるというコメントは差し控えたい」

「従来通り」台湾行き 中国側に伝わるか

井上貴博キャスター：

中国人観光客が減ったことでダメージを受けた方もいます。一方、オーバーツーリズムが一段落して安心している方もいます。

そんな中、日本の国会議員の台湾訪問について、TBSスペシャルコメンテーターの星浩さんは「この時期に台湾へ国会議員が行くのは例年通り。誤解を招かないためにも従来通りの姿勢を貫いたのではないか」と言います。

出水麻衣キャスター：

「従来通り」というメッセージが中国側に伝わっているかどうか気になるところです。

井上キャスター：

「従来通り」行っても、行かなくてもメッセージになる。難しいところがありますね。