¹üÀÞ¤Ë»ê¤Ã¤¿¥¤¥µ¥¯¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¡Ä¡ÈÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤È¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÂ¦¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à»Ø´ø´±¤¬È¿ÏÀ¡Ö¤É¤ó¤ÊDF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¡×
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤¬¡¢FW¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëDF¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¡ÖÌµËÅ¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö³º¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢20Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬2-1¤Ç¾¡Íø)¤ÇÈ¯À¸¡£¥¤¥µ¥¯¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢º¸Â¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìó2¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò10²ó¤¹¤ì¤Ð¡¢10²ó¤È¤âÁª¼ê¤¬¿¼¹ï¤Ê²ø²æ¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤ÇÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤¬¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÔ±¿¤Ë¤â¥¤¥µ¥¯¤¬¤½¤³¤ËÂ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤è¤ê¤â°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊDF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÏÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¶¥Áè¿´¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿¿¤ÎDF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾Áª¼ê¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Ãû¸õ¤À¡×¤È¤·¡¢ÌäÂê¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Åö³º¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢20Æü¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè17Àá(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬2-1¤Ç¾¡Íø)¤ÇÈ¯À¸¡£¥¤¥µ¥¯¤ÏÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿ºÝ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÁË»ß¤·¤è¤¦¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢º¸Â¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ìó2¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤ÇÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤¬¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉÔ±¿¤Ë¤â¥¤¥µ¥¯¤¬¤½¤³¤ËÂ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤è¤ê¤â°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊDF¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥§¥ó¤ÏÌµËÅ¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¶¥Áè¿´¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¡×¤ÈÍÊ¸î¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿¿¤ÎDF¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¾Áª¼ê¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Ãû¸õ¤À¡×¤È¤·¡¢ÌäÂê¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£