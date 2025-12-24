Î°µå¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¶¯¤¯´õË¾
¡¡FCÎ°µå¤Ï24Æü¡¢¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥¸¥ó¥Ù¡¼¥Ë¥ç¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ó¥Ù¡¼¥Ë¥ç¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢2·î¤Î¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀè¡×¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¹ðÃÎ¡£²Æì¸©Æâ³°¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ó¥Ù¡¼¥Ë¥ç¤¬PR³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î´ü´ÖÃæ¤â¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡£±þÊç¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¤´´õË¾¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÍÍ¤Ï²¼µÊç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤¼¤Ò¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÀèÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
