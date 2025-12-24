BEGIN¡¢±ä´ü¤·¤¿Âçºå¸ø±é¤Î¿¶ÂØÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡¼Â»Ü¤·¤¿¸ø±é´Þ¤à¡ÖËüÁ´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç½Ð¿È¤Î3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦BEGIN¤¬24Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¤Î¿¶ÂØÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡×Âçºå¸ø±éÄ¾Á°¤ËÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿BEGIN
¡¡ºòÆü¡¢¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÎ¾¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢23Æü1st¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È24Æü1st¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶ÂØÆüÄø¤ò·Ç¼¨¡£¡Ö12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¸ø±é¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËüÁ´¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤ò²þ¤á¤Æ¤´´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸ø±éÆü»þ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖÆ±²ñ¾ì¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Æ±ÀÊ¼ï¡¦ÀÊÈÖ¹æ¡×¤Ç¼«Æ°¤Ç¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¿¶ÂØÆüÄø¡Û
12·î23Æü(²Ð) 1st ¢ª3·î2Æü(·î) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
12·î23Æü(²Ð) 2nd ¢ª3·î2Æü(·î) ³«¾ì20:00 / ³«±é21:00
12·î24Æü(¿å) 1st ¢ª3·î3Æü(²Ð) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
12·î24Æü(¿å) 2nd ¢ª3·î3Æü(²Ð) ³«¾ì20:00 / ³«±é21:00
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡×Âçºå¸ø±éÄ¾Á°¤ËÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿BEGIN
¡¡ºòÆü¡¢¡ØBEGIN Billboard Live 2025 Åß¡Ù¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤é¤Ó¤Ë12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÎ¾¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿¶ÂØ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å8»þ»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¸ø±éÆü»þ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡ÖÆ±²ñ¾ì¡¢Æ±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢Æ±ÀÊ¼ï¡¦ÀÊÈÖ¹æ¡×¤Ç¼«Æ°¤Ç¿¶¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ú¿¶ÂØÆüÄø¡Û
12·î23Æü(²Ð) 1st ¢ª3·î2Æü(·î) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
12·î23Æü(²Ð) 2nd ¢ª3·î2Æü(·î) ³«¾ì20:00 / ³«±é21:00
12·î24Æü(¿å) 1st ¢ª3·î3Æü(²Ð) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
12·î24Æü(¿å) 2nd ¢ª3·î3Æü(²Ð) ³«¾ì20:00 / ³«±é21:00