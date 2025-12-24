¿®½£Aries¤¬ÍèÇ¯1/24¤ÎHG¸å¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤Ï23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¾åÅÄ»Ô¼«Á³±¿Æ°¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥µ¥ó¥Óー¥à¥ºÀï¤Î»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂÎ¸³²ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ¸³²ñ¤ÏÇ¯Ãæ¤«¤é¾®³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³ー¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£»î¹ç½ªÎ»¤«¤éÌó30Ê¬¸å¤ËÂÎ¸³²ñ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñ¥¹¤Î´ðËÜ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥µー¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê°÷¤ÏÀèÃå20Ì¾¤Ç»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Ï¾åÍú¤¤ä±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤ëÉþÁõ¡¢°û¤ßÊª¤Î»ý»²¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂÎ¸³²ñ¤Î»²²Ã¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¿®½£Aries¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢U15´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëÆ£²¬ÃÒ·ÃÈþ»á¡¢Æ±¤¸¤¯¥¸¥å¥Ë¥¢U15¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ë°ËÅì¿ÈÏÂ»Ò»á¤¬¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¿®½£Aries¤ÎÁª¼ê2～3Ì¾¤Î»²²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£