女子プロレスのスターダムは24日、後楽園ホールで「STARDOM YEAREND X’mas NIGHT2025」を行った。29日の両国大会でワールド・オブ・スターダム選手権で対戦する王者の上谷沙弥は挑戦者の安納サオリと8人タッグで対戦した。

ともに激しいぶつかり合い。エルボーやハイキックと打撃合戦を展開する。15分すぎには上谷が安納にスタークラッシャーを決めると飯田がなんとかカット。続けてスタークラッシャーを切り返した16分44秒、スペシャルポテリングで丸め込んで上谷から直接カウント3を奪った。

勝利した安納はマイクを持つ。「上谷、たくさん戦ったな。乱入、乱闘、車襲い、嫌なことも言われた。でも何を言われても私は今までの自分に胸を張って上谷沙弥の前に立つ。私が上谷から勝って、そのワンダーのベルトを巻く」とワールドと言うべきところを間違える失態。会場も微妙な雰囲気になった。上谷に「ワールド、おいおいオマエ、挑戦するベルト間違いてんじゃないよ。ワンダーやりたいのか」と挑発。安納は「私はワールドがやりたい。この赤いベルトに挑戦する」と言い直す。王者は「わかったよ。でも、このたった1勝でこの1年の沙弥様がやってきたこと全てがひっくり返ると思ってんじゃないぞ。どんな思いでやってきたと思ってんだよ。12・29両国でオマエに悪夢という現実を見せてやるよ」ときっぱり。最後は「2025年、ありがとうございました。でも、まだありますよ。両国国技館、ともに後悔なく2025年いきましょう。安納サオリと私たちがスターダムです」と聖なる夜を締めた。

バックステージでも「興奮しすぎて間違ったけど、私は正真正銘、ワールドのベルトに挑戦する安納サオリです。もうごちゃごちゃ言わんし、両国でどっちが強いか決めようや」と完全決着で上谷からベルトを奪うと宣言。

一方の敗れた王者はバックステージでは「おいおい、サオリちゃんよ。お前さ、ワンダーって言ったよな？ワールドのことを。お前実はさ、ビビってんじゃねえの？ちょっと弱きなんじゃねの？年末になってみんなベビーフェイスたちが騒ぎ始めてるけど、行動しないでやってきたから、今HATEがリングのど真ん中に立ってるんだろ。その現実、お前ら自分自身のせいだからな。いつもいつも遅えんだよ。まあ、ワールドのベルト、ワンダーなんて間違えてるヤツにスターダムを背負う覚悟はないんじゃないか」と沙弥様は最後まで辛辣な言葉を口にしていた。