スターダム２４日の後楽園大会でハイスピード王座戦（１５分１本勝負）が行われ、挑戦者の水森由菜（３６）が王者の星来芽依（２３）を下し、新王者に輝いた。

３度目の挑戦で栄光をつかんだ。２０１８年デビューの同期でＶ１０を狙う王者に対し、水森が出だしから闘志むき出しでぶつかっていく。フェースクラッシャーで星来の顔面を破壊すれば、王者もカウンターのミサイルキックで応戦。さらに互いに激しい張り手の応酬で、残酷なほど痛めつけた。

息つく暇もない激戦が繰り広げられると、残り３分となったところで、水森がスーパーガールで勝負に出る。カウント２でかわされ、逆に星来に流れ星を食らうが意地でカウント３は許さない。王者のチェックメイトにも沈まず。最後は水森が熊本の不沈艦の２連発からスーパーガールで１４分１秒の熱戦を制した。

新王者は「芽依、すぐにベルトを巻けたくらい天才のあんだだけどさ、天才だけじゃなくて本当はすごく努力しているのを知っている。芽依がチャンプじゃなかったら、私は本気でこのベルト追っかけてないし、本気でハイスピート選手になってないよ。今日はありがとう」とライバルに感謝。星来も「本当にプロレス人生、このベルトにかけて来たからめちゃくちゃ悔しいけど、芽依ができなかったこと、時代を変えることをゆなもんならできる気がする。今日対戦してくれてありがとう」と涙を流し、水森の腰にベルトを巻いた。

水森はその後、リング上で「今度挑戦したいヤツ、興味があるヤツはリングに上がってこい」と呼びかけ。フキゲンですら６選手がリングインし、最後に真白優希が上がった。水森は「そうだな〜。あんたさ、今本戦も出ずに第０でシングル頑張ってるんだって？ いいよ、決めた。初戦は真白優希、あんたにする。あんたの本戦に出たい、スターダムに出たい覚悟がどんなもんか、ハイスピードでやってやるよ」と真白を選択。真白は「逆指名ありがとうございます。私のプロレスに対する覚悟、ここのリングに上がる覚悟は誰よりも負けないので、その腰からベルト一番に取ってやりますよ。覚悟しててください」と闘志むき出し。Ｖ１戦が決定的になった。