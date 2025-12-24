THE ALFEE、ニューアルバム『君が生きる意味』トークイベントを全国60劇場でライブビューイング生中継
THE ALFEEが本日12月24日、3年ぶりとなるニューアルバム『君が生きる意味』をリリースした。この発売を記念したメンバー出演トークイベントの模様が、2026年2月28日に全国60ヶ所の映画館にてライブビューイング生中継される。
アルバム『君が生きる意味』は、生きる意味と価値、デビュー51年目の壮大な抒情詩が織りなすメロディアスなプログレッシヴシンフォニーを感じさせる仕上がりだ。全4形態でのリリースとなっているが、どの形態も初回プレス分にはメンバー出演トークイベントへの応募が可能な特典が封入されている。
ライブビューイング生中継の詳細は以下のとおり。当日は現地のみならず全国各地からメンバー3人のトークを堪能してほしい。
■ライブビューイング生中継：THE ALFEE メンバー出演トークイベント
開催日：2026年2月28日(土)
▼チケット
2,750円(税込/全席指定)
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。
※上映映画館：60館 ※下記参照
▼券売スケジュール(仮)
【ローソンチケット先行受付(抽選)】
受付期間：2026年1月7日(水)12:00〜2月1日(日)23:59
https://l-tike.com/st1/alfee-kimigaikiruimi-01
【一般販売(先着)】
受付期間：2026年2月14日(土)12:00
https://l-tike.com/st1/alfee-kimigaikiruimi-02
▼応募方法
THE ALFEE「君が生きる意味」リリース記念トークイベント ライブビューイングは、対象商品の初回プレス分に封入されている「君が生きる意味」リリース記念トークイベント応募抽選用シリアルナンバーチラシ(全4形態共通)に記載のシリアルナンバーを使用し、受付期間内にローソンチケットよりご応募ください。
※本ライブビューイングは、1応募につきシリアルナンバー1つでご応募いただけます。
※本ライブビューイングのご応募は、chordサイトではなくローソンチケットサイトとなりますのでご注意ください。
※トークイベント自体の応募に使用したシリアルナンバーを、こちらのライブビューイングのご応募にそのまま使用いただけます。
※トークイベント自体の応募では1つのシリアルナンバーは一度しか使用できませんが、こちらのライブビューイングのご応募では１つのシリアルナンバーで先行受付（抽選）、一般販売（先着）へのご応募が可能です。
※シリアルナンバーはCD封入シリアルチラシをご覧ください。トークイベントご応募にシリアルチラシを廃棄されてしまった方は、抽選システム「chord」マイページ内の応募履歴よりご自分が使用されたシリアルナンバーはご確認いただけます。
※応募抽選用シリアルナンバーチラシに記載されているシリアルは半角9桁になります。英数字が混在しておりますのでご入力の際はご注意ください。
※当選映画館・お座席・お支払い方法等の詳細は、ローソンチケットよりご当選された方へご案内いたします。
※本ライブビューイングの当選権利の転売・譲渡等は禁止いたします。
▼対象商品
2025年12月24日(水)発売
THE ALFEEニューアルバム『君が生きる意味』初回プレス分
通常盤：TYCT-60257
初回限定盤A：TYCT-69369
初回限定盤B：TYCT-69370/1
初回限定盤C：TYCT-69372/4
※初回プレス分にはキャンペーンの告知シールが貼付されております。貼付の有無をご確認の上ご購入ください。
●上映劇場一覧
▼北海道・東北
北海道：札幌シネマフロンティア
青森：イオンシネマ新青森
岩手：フォーラム盛岡
宮城：MOVIX仙台
山形：ソラリス
福島：イオンシネマ福島
▼関東
東京：新宿バルト9／渋谷HUMAXシネマ／TOHOシネマズ日本橋／T・ジョイPRINCE品川／TOHOシネマズ錦糸町／TOHOシネマズ南大沢／イオンシネマ板橋
神奈川：横浜ブルク13／TOHOシネマズ川崎／イオンシネマ海老名
千葉：T・ジョイ蘇我／イオンシネマ幕張新都心／TOHOシネマズ流山おおたかの森
埼玉：MOVIXさいたま／イオンシネマ越谷レイクタウン／T・ジョイ エミテラス所沢
茨城：ユナイテッド・シネマ水戸
栃木：TOHOシネマズ宇都宮
群馬：MOVIX伊勢崎
▼甲信越・北陸
山梨：TOHOシネマズ甲府
長野：イオンシネマ須坂
新潟：T・ジョイ新潟万代
富山：J MAX THEATER とやま
石川：イオンシネマ白山
▼東海
静岡：シネシティザート／TOHOシネマズ サンストリート浜北
愛知：ミッドランドスクエアシネマ／イオンシネマ大高／ミッドランドシネマ名古屋空港／イオンシネマ長久手
岐阜：イオンシネマ各務原
三重：イオンシネマ津南
▼近畿
大阪：T・ジョイ梅田／TOHOシネマズなんば／なんばパークスシネマ
京都：T・ジョイ京都
兵庫：OSシネマズ神戸ハーバーランド／アースシネマズ姫路
滋賀：イオンシネマ近江八幡
奈良：TOHOシネマズ橿原
和歌山：イオンシネマ和歌山
▼中国・四国
岡山：イオンシネマ岡山
広島：広島バルト11
山口：MOVIX周南
徳島：イオンシネマ徳島
香川：イオンシネマ綾川
▼九州・沖縄
福岡：T・ジョイ博多／T・ジョイ リバーウォーク北九州
佐賀：イオンシネマ佐賀大和
長崎：TOHOシネマズ長崎
熊本：TOHOシネマズ光の森
大分：T・ジョイ パークプレイス大分
鹿児島：鹿児島ミッテ10
沖縄：ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
●チケットに関する注意事項
※お一人様最大2枚までお申し込み可能です(同行者はどなたでも参加可能)。
※応募にはローソンチケット会員登録(無料)が必要になります。複数のシリアルでご応募の場合、同一のローソンチケットアカウントからお申し込みください。
※ご観覧される映画館は、第3希望までエントリー可能です。
※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。
※受付期間終了後は、変更・キャンセルはできません(受付期間内であれば、エントリーサイト内マイページより申込みキャンセルは可能)。
※一般販売(先着)は先行受付(抽選)で完売の映画館では行いません。
※お客様による映画館の座席指定は承っておりません。座席はチケット発券時に券面にてご確認いただけます。
※チケット当選後・ご購入後は、イベントの中止または延期以外の理由によるキャンセル・払戻しはできません。
●映画館鑑賞マナーについて
※映画館でのマナーと鑑賞ルールに基づき、以下の事項は禁止とさせていただきます。何卒ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。
・立ち上がってのご鑑賞
・周りのお客様にご迷惑となるような発声を伴う声援
・購入された座席以外でのご鑑賞
●注意事項
※運営は各映画館での対応となりますので各会場のルールに従ってご参加ください。
※記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。
※本公演は、場合によっては拍手や声の発生などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。
※チケットご購入後は、ライブビューイング中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。入場時に身分証明書を確認させていただく場合がございますので、身分証明書を必ずご持参ください。
※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。
※車椅子をご利用のお客様は通常座席でチケットご購入後に映画館までご連絡をお願いいたします。基本的には車いすスペースでのご鑑賞となりますが、車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。予めご了承ください。
※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。
※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。
※イベント内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。
（問）https://faq.l-tike.com/
■アルバム『君が生きる意味』
2025年12月24日(水)発売
※通常盤(1CD)に加え、BONUS DISC付きの限定盤3形態を同時リリース
【通常盤(1CD)】
TYCT-60257 ￥3,300(税込 / \3,000＋税)
▼CD収録曲
01 月光譚 - Moonlight Rhapsody -
02 孤独の太陽
03 君が生きる意味
04 疾風怒濤 - Mind Riot -
05 12Fretの躍動
06 丁寧言葉Death ! (album mix)
07 KO. DA. MA.
08 Dancing in Heaven
09 鋼の騎士 Q
10 Be Alive
11 HEART OF RAINBOW (album mix)
【初回限定盤A(CD+Blu-ray)】
TYCT-69369 ￥4,950(税込 / \4,500＋税)
▼CD収録曲
※通常盤と同内容
▼Special Blu-ray : MV COLLECTION
・KO. DA. MA.
・ロマンスが舞い降りて来た夜
・HEART OF RAINBOW
【初回限定盤B(CD2枚組)】
TYCT-69370/1 ￥4,950(税込 / \4,500＋税)
▼CD収録曲
※通常盤と同内容
▼Special CD：
『2024_08_25 Live！』
＜THE ALFEE & Alfee Premium Orchestra＞
01 木星(組曲「惑星」より)〜星空のディスタンス
02 夏しぐれ
03 組曲: 時の方舟
04 ヴァルキューレの騎行〜ジェネレーション・ダイナマイト
05 FLOWER REVOLUTION
【初回限定盤C(CD3枚組)】
TYCT-69372/4 ￥5,500(税込 / \5,000＋税)
▼CD収録曲
※通常盤と同内容
▼Special CD :
＜風の時代・春 From The Beginning＞@NHK HALL(2024.5.26)
●DISC1
01 悲劇受胎 (50th Anniversary Ver.)
02 FLOWER REVOLUTION
03 Final Wars !
04 シンデレラは眠れない
05 この素晴らしき愛のために(2023Mix)
06 星空のディスタンス
07 My Life Goes On
08 COMPLEX BLUE -愛だけ哀しすぎて-
09 生きよう
●DISC2
01 運命の轍 宿命の扉
02 GATE OF HEAVEN
03 天地創造
04 LAST STAGE 2024
05 CRASH !
06 SWEAT & TEARS
07 鋼鉄の巨人(50th Anniversary Ver.)
08 明日なき暴走の果てに
09 ロマンスが舞い降りて来た夜
●初回プレス分封入特典その1
フォトカード(形態別・全4種類)
●初回プレス分封入特典その2
「君が生きる意味」リリース記念トークイベント応募抽選用シリアルナンバーチラシ(4形態共通)
※2026年2月28日(土)、東京都内某所で実施するCD購入者限定のメンバー出演トークイベントに抽選で900名様をご招待
※ご応募には、一応募につきシリアルナンバーが2つ必要になります。
※イベント会場・実施時間などの詳細は当選者様のみにご案内いたします。
抽選受付期間：12月23日(火)10:00〜2026年1月13日(火)20:59
当選発表：2026年1月20日(火)17:00頃
※トークイベントの応募方法など詳細は下記UNIVERSAL MUSICのTHE ALFEE公式サイトのニュースおよび、商品に封入されているチラシをご覧ください。
https://www.universal-music.co.jp/the-alfee/news/2025-12-03-2/
※なお、2月28日同日、映画館におけるライヴビューイング実施。詳細は後日発表
●店舗別特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：
CDいずれか1枚⇒CDジャケット・ステッカー(形態別・全4種類)
4形態セット⇒スリーブケース＋形態別CDジャケット・ステッカー合計4枚
・山野楽器：クリアファイル(A4サイズ・1種)
・Amazon：メガジャケ(形態別・全4種類)
・楽天ブックス：ポストカード(1種)
※店舗別特典は先着となり数に限りがあります。
※一部取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
■『THE ALFEE TBS COMPLETE BOX -1983「ザ・ベストテン」〜 2024「音楽の日」-』
2026年3月11日 発売
TYXT-10082/6 ￥27000(＋税)
※トータル：527分
▼DISC1.
『THE ALFEE TBSシングルヒストリー ＋ ボーナストラック』
収録時間103分
「メリーアン」「星空のディスタンス」「STARSHIP −光を求めて−」「恋人達のペイヴメント」「シンデレラは眠れない」「霧のソフィア」「風曜日、君をつれて」「SWEAT & TEARS」「ROCKDOM −風に吹かれて−」「君が通り過ぎたあとに −DON’T PASS ME BY−」「サファイアの瞳」「白夜 −byaku-ya−」「My Truth」「1月の雨を忘れない」「WEEKEND SHUFFLE −華やかな週末−」「19 (nineteen)」「FAITH OF LOVE」「BELIEVE」「Brave Love 〜Galaxy Express 999」「希望の鐘が鳴る朝に」「Justice For True Love」「NEVER FADE」「100億のLove Story」「Final Wars!」
◯ボーナストラック１：BE∀T BOYS（ビート ボーイズ）「誰よりもLady Jane」
◯ボーナストラック２：The KanLeKeeZ「ブルー・シャトウ」「あの時君は若かった」「Dancing 60’s」3曲メドレー
◯ボーナストラック３：アルフィーの「ある日ィ突然！」※ダイジェスト版
▼DISC2.
『ザ・ベストテン1983年〜1984年』
収録時間122分 ※MCトーク含む
「メリーアン」「星空のディスタンス」
▼DISC3.
『ザ・ベストテン1984年〜1985年』
収録時間108分 ※MCトーク含む
「STARSHIP −光を求めて−」「恋人達のペイヴメント」「シンデレラは眠れない」
▼DISC4.
『ザ・ベストテン1985年〜1987年』
収録時間119分 ※MCトーク含む
「霧のソフィア」「風曜日、君をつれて」「SWEAT & TEARS」「ROCKDOM −風に吹かれて−」「君が通り過ぎたあとに −DON’T PASS ME BY−」「サファイアの瞳」
▼DISC5.
『ザ・ベストテン1987年〜1989年×特典映像』
収録時間75分 ※MCトーク含む
「白夜 −byaku-ya−」「My Truth」「1月の雨を忘れない」「WEEKEND SHUFFLE −華やかな週末−」「19 (nine teen)」「FAITH OF LOVE」
◯特典映像
・「メリーアン」弾き語り（月光音楽団より）
・アルフィー名迷場面集（ザ・ベストテン同窓会より）
※「ザ・ベストテン」ランクイン曲(スポットライト含)：17曲
※「ザ・ベストテン」以降の歌唱曲：7曲
※ボーナストラック：3タイトル
※特典映像：2タイトル
【おことわり】
◯この商品は現存するマスターテープ及び、映像データの状態により、お見苦しい部分、お聞き苦しい部分がありますことをご了承ください。
◯収録映像は、4:3の映像を16:9のテレビ用に編集したものです。そのため、両サイドに黒味が表示される場合があります。
◯Disc1のシングルヒストリーに関しましては、Disc2〜5に収録されている映像からセレクトされたものになります。
発売元：TBS／TBSグロウディア
販売元：ユニバーサルミュージック合同会社
●店舗別特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：クリアファイル
・TBSショッピング：ピンバッジ
・Amazon：ビジュアルシート
・その他店舗共通特典：ポストカード
※店舗別特典は先着となり数に限りがあります。
※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
