■ライブビューイング生中継：THE ALFEE メンバー出演トークイベント

開催日：2026年2月28日(土)

▼チケット

2,750円(税込/全席指定)

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

※上映映画館：60館 ※下記参照

▼券売スケジュール(仮)

【ローソンチケット先行受付(抽選)】

受付期間：2026年1月7日(水)12:00〜2月1日(日)23:59

https://l-tike.com/st1/alfee-kimigaikiruimi-01

【一般販売(先着)】

受付期間：2026年2月14日(土)12:00

https://l-tike.com/st1/alfee-kimigaikiruimi-02

▼応募方法

THE ALFEE「君が生きる意味」リリース記念トークイベント ライブビューイングは、対象商品の初回プレス分に封入されている「君が生きる意味」リリース記念トークイベント応募抽選用シリアルナンバーチラシ(全4形態共通)に記載のシリアルナンバーを使用し、受付期間内にローソンチケットよりご応募ください。

※本ライブビューイングは、1応募につきシリアルナンバー1つでご応募いただけます。

※本ライブビューイングのご応募は、chordサイトではなくローソンチケットサイトとなりますのでご注意ください。

※トークイベント自体の応募に使用したシリアルナンバーを、こちらのライブビューイングのご応募にそのまま使用いただけます。

※トークイベント自体の応募では1つのシリアルナンバーは一度しか使用できませんが、こちらのライブビューイングのご応募では１つのシリアルナンバーで先行受付（抽選）、一般販売（先着）へのご応募が可能です。

※シリアルナンバーはCD封入シリアルチラシをご覧ください。トークイベントご応募にシリアルチラシを廃棄されてしまった方は、抽選システム「chord」マイページ内の応募履歴よりご自分が使用されたシリアルナンバーはご確認いただけます。

※応募抽選用シリアルナンバーチラシに記載されているシリアルは半角9桁になります。英数字が混在しておりますのでご入力の際はご注意ください。

※当選映画館・お座席・お支払い方法等の詳細は、ローソンチケットよりご当選された方へご案内いたします。

※本ライブビューイングの当選権利の転売・譲渡等は禁止いたします。

▼対象商品

2025年12月24日(水)発売

THE ALFEEニューアルバム『君が生きる意味』初回プレス分

通常盤：TYCT-60257

初回限定盤A：TYCT-69369

初回限定盤B：TYCT-69370/1

初回限定盤C：TYCT-69372/4

※初回プレス分にはキャンペーンの告知シールが貼付されております。貼付の有無をご確認の上ご購入ください。

●上映劇場一覧

▼北海道・東北

北海道：札幌シネマフロンティア

青森：イオンシネマ新青森

岩手：フォーラム盛岡

宮城：MOVIX仙台

山形：ソラリス

福島：イオンシネマ福島

▼関東

東京：新宿バルト9／渋谷HUMAXシネマ／TOHOシネマズ日本橋／T・ジョイPRINCE品川／TOHOシネマズ錦糸町／TOHOシネマズ南大沢／イオンシネマ板橋

神奈川：横浜ブルク13／TOHOシネマズ川崎／イオンシネマ海老名

千葉：T・ジョイ蘇我／イオンシネマ幕張新都心／TOHOシネマズ流山おおたかの森

埼玉：MOVIXさいたま／イオンシネマ越谷レイクタウン／T・ジョイ エミテラス所沢

茨城：ユナイテッド・シネマ水戸

栃木：TOHOシネマズ宇都宮

群馬：MOVIX伊勢崎

▼甲信越・北陸

山梨：TOHOシネマズ甲府

長野：イオンシネマ須坂

新潟：T・ジョイ新潟万代

富山：J MAX THEATER とやま

石川：イオンシネマ白山

▼東海

静岡：シネシティザート／TOHOシネマズ サンストリート浜北

愛知：ミッドランドスクエアシネマ／イオンシネマ大高／ミッドランドシネマ名古屋空港／イオンシネマ長久手

岐阜：イオンシネマ各務原

三重：イオンシネマ津南

▼近畿

大阪：T・ジョイ梅田／TOHOシネマズなんば／なんばパークスシネマ

京都：T・ジョイ京都

兵庫：OSシネマズ神戸ハーバーランド／アースシネマズ姫路

滋賀：イオンシネマ近江八幡

奈良：TOHOシネマズ橿原

和歌山：イオンシネマ和歌山

▼中国・四国

岡山：イオンシネマ岡山

広島：広島バルト11

山口：MOVIX周南

徳島：イオンシネマ徳島

香川：イオンシネマ綾川

▼九州・沖縄

福岡：T・ジョイ博多／T・ジョイ リバーウォーク北九州

佐賀：イオンシネマ佐賀大和

長崎：TOHOシネマズ長崎

熊本：TOHOシネマズ光の森

大分：T・ジョイ パークプレイス大分

鹿児島：鹿児島ミッテ10

沖縄：ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添

●チケットに関する注意事項

※お一人様最大2枚までお申し込み可能です(同行者はどなたでも参加可能)。

※応募にはローソンチケット会員登録(無料)が必要になります。複数のシリアルでご応募の場合、同一のローソンチケットアカウントからお申し込みください。

※ご観覧される映画館は、第3希望までエントリー可能です。

※チケット代金とは別に各種手数料がかかります。

※受付期間終了後は、変更・キャンセルはできません(受付期間内であれば、エントリーサイト内マイページより申込みキャンセルは可能)。

※一般販売(先着)は先行受付(抽選)で完売の映画館では行いません。

※お客様による映画館の座席指定は承っておりません。座席はチケット発券時に券面にてご確認いただけます。

※チケット当選後・ご購入後は、イベントの中止または延期以外の理由によるキャンセル・払戻しはできません。

●映画館鑑賞マナーについて

※映画館でのマナーと鑑賞ルールに基づき、以下の事項は禁止とさせていただきます。何卒ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

・立ち上がってのご鑑賞

・周りのお客様にご迷惑となるような発声を伴う声援

・購入された座席以外でのご鑑賞

●注意事項

※運営は各映画館での対応となりますので各会場のルールに従ってご参加ください。

※記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

※本公演は、場合によっては拍手や声の発生などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※チケットご購入後は、ライブビューイング中止等の案内事項を除き、変更・払い戻しは理由の如何を問わずお受けできません。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。入場時に身分証明書を確認させていただく場合がございますので、身分証明書を必ずご持参ください。

※チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損・持ち忘れ等)でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

※車椅子をご利用のお客様は通常座席でチケットご購入後に映画館までご連絡をお願いいたします。基本的には車いすスペースでのご鑑賞となりますが、車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。予めご了承ください。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

（問）https://faq.l-tike.com/