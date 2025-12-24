忘れらんねえよ、日本武道館公演実現を目指してVAP再移籍シングル「たりないか」リリースおよび対バンツアー＜ツレ伝2026春＞開催決定
忘れらんねえよが、2026年以降のリリースやツアーなど新たな展開を発表した。さらには、2028年に日本武道館公演開催を目指すことも公言した。
忘れらんねえよは本日12月24日、渋谷クアトロにてワンマンライブ＜我々はクリスマスなど意識していない＞を開催した。チケットはSOLD OUT。忘れらんねえよとライブハウスにクリスマスイヴを捧げた観客たちの熱狂の中、大盛況のうちにステージが終了した。
同ステージでは、柴田隆浩(Vo, G)が「2028年に武道館公演を目指す」と宣言。武道館公演実現に向けて“約束”と称した様々な発表を行っていくことを明らかにした。その第一弾は、2026年3月25日に新曲「たりないか」をVAPよりデジタルリリースすること。そして第二弾は、4月2日より東京、名古屋、大阪にて対バンツアー＜ツレ伝2026春 -武道館やりたいのだが、どう思う？-＞を開催するというものだ。
忘れらんねえよは2008年に結成。2011年にVAPからメジャーデビューを果たし、メンバーの脱退やレーベル移籍を経て、2026年にVAPに再移籍、新曲をリリースする。“約束”は今後もまだまだ発表される予定だ。2028年は結成20周年となる。
■配信シングル「たりないか」
2026年3月25日 配信開始
※VAP再移籍シングル
■＜ツレ伝2026春- 武道館やりたいんだが、どう思う？-＞
4月02日(木) 名古屋・CLUB UPSET
4月03日(金) 大阪・Shangri-La
4月16日(木) 東京・新宿ロフト
【チケット最速先行】
受付期間：1月12日(月)23:59まで
https://w.pia.jp/t/tsureden2026/
