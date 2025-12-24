ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¡¢122Ãû3000²¯±ßÄøÅÙ¤Ë¡¡²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·
À¯ÉÜ¤ÏÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤ò122Ãû3000²¯±ßÄøÅÙ¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®ºî¶È¤ÏÂçµÍ¤á¤ò¤à¤«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤Î115Ãû1978²¯±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢122Ãû3000²¯±ßÄøÅÙ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ë¤è¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤¿¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Ç¯¶â¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬39Ãû1000²¯±ßÄøÅÙ¤Ç²áµîºÇÂç¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ¤Î¡Ö¼Ú¶â¡×¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤ÎÊÖºÑ¤äÍøÊ§¤¤¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¹ñºÄÈñ¤Ï¡¢31Ãû3000²¯±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀÇ¼ý¤Ï83Ãû7000²¯±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½»»¤ËÉ¬Í×¤ÊºÐÆþ³Û¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¹ñºÄ¤ò29Ãû6000²¯±ßÄøÅÙÈ¯¹Ô¤·¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï26Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£