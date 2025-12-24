「上田くんが踊るとKAT-TUNになるな」上田竜也、美人女優とコラボダンスを披露！「かわいすぎる」
元KAT-TUNの上田竜也さんは12月23日、自身のInstagramを更新。元E-girlsで俳優の石井杏奈さんとE-girlsの楽曲『Follow Me』のダンスを披露し、ファンからは絶賛の声が集まっています。
【写真】上田竜也＆石井杏奈のダンスコラボ
この投稿にファンからは、「きゃーー！最高です」「たつや、かわいすぎる」「杏奈ちゃんの本家の踊り、さすが」「ずっとマイク構えてメインボーカルポジなのウケる」「上田くんが踊るとKAT-TUNになるな」「今度は2人でKAT-TUN踊ってほしい！」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】上田竜也＆石井杏奈のダンスコラボ
豪華ダンスコラボに絶賛の声上田さんは「本家とFollow meコラボしてみた」とつづり、1本の動画を掲載しました。夜景をバックに、キレのあるダンスを披露している石井さんと、エアマイクを持って余裕のあるダンスをする上田さんです。2人とも笑みを浮かべて踊っており、楽しい雰囲気が伝わってきます。
2026年1月からドラマに出演2026年1月7日放送開始のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京）で夫婦役を演じる上田さんと石井さん。同作は、憧れのバンドマンと結婚した主人公が“愛”と“性”の問題に翻弄される様子をコメディータッチで描いている作品だそうです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)