出張先の宴席で接客した女性にセクハラ行為をしたとして、辞意を表明していた佐賀県有田町の松尾佳昭町長（５２）が２４日、町役場で記者会見を開き、辞意を撤回し、給与を全額カットした上で、任期満了の来年４月１５日まで続投する意向を示した。

辞任した場合、選挙にかかる町の費用がかさむためとしている。

町長選と町議選の日程が同４月７日告示、同１２日投開票と決まっており、任期半ばで辞任した場合、町長選が前倒しされる。町によると、同日選と比べ町の負担が１５００万円増える。

松尾町長は会見で、「町民から『２回も選挙をしてほしくない』との声をたくさん聞いた。議会からも『これ以上、町政を混乱させてはならない。任期を全うして』と言われた」と述べた。３選を目指して出馬するか否かは、来年３月の町議会定例会までに判断するという。

２４日、町議会臨時会が開かれ、松尾町長の給与を来年１月１日から任期満了日まで全額減額（月額７７万７０００円）する条例案が全会一致で可決された。

松尾町長は９月、企業誘致で名古屋市を訪れた際、相手との宴席で泥酔し、２次会の場で接客した女性の体を触った。町によると、企業側と誘致の協議を続けているという。問題を受け、町議会は今月２日、問責決議を全会一致で可決した。