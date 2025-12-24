ÍèÇ¯ÅÙ¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·1.3¡ó¡¡¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Æâ¼û²¡¤·¾å¤²
À¯ÉÜ¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª²Á¤ÎÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼ÁGDP¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò1.3¡ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙËö¤«¤éÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÊª²Á¾å¾º¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¾å¤²¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤È¤·8·î¤ËÆâ³ÕÉÜ¤¬¼¨¤·¤¿·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼Á¤Ç0.9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢0.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢1.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È8·î¤Ë¼¨¤·¤¿0.7¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤«¤é0.4¥Ý¥¤¥ó¥È°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¸ú²Ì¤òÂç¤¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£