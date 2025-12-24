嵐、SNSに大野智登場 TikTok5年ぶり更新に喜びの声続々「変わらない」「時が戻った」
【モデルプレス＝2025/12/24】嵐が12月24日、グループの公式TikTokを更新。5年ぶりの5人での投稿に反響が寄せられている。
投稿では「相葉ちゃんBD」とハッシュタグを添え、5人がひたすら扇形を繋げていく様子が収められている。
またSNSに大野智が登場するのも活動休止発表をして以降初となり、ファンからは「久々登場なのにカオスすぎる」「変わらない」「時が戻った」「嵐らしい」「可愛すぎる」「新しい動画見れるの嬉しい」など歓喜の声が多数寄せられている。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐。2025年5月に再始動を報告し、2026年春に行われるツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表した。5月31日に東京ドームにて行われるライブが最終日となる。（modelpress編集部）
