◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、美浦トレセン

レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）のＷコースでの最終追いはいつも以上に注目していた。１週前は厩舎のルーチンと違い６ハロンしかタイムを出さず、直線での推進力も今ひとつだったからだ。本番までにどれだけ上積みがあるのか、その確認をしたかった。結果から言えば、格段に良化はしていた。３頭併せで手前を替えてからもしっかりとした脚取りで、フットワークのバランスも改善。馬自身の走る気も満ちあふれていた。太田助手の「ラスト１ハロンが１１秒２（６ハロン８２秒９）ですし、時計を出せる状態まで整ってきました」という言葉もうなずける。

だが同時に、完調というには物足りなさも覚えた。２週連続で併せたソニックスター（４歳オープン）が動く馬というのもあるが、今週も手応えはやや劣勢。常に最終追いは馬なりで行われてきていたが、今回はゴール板を過ぎても強めに追われており、何とか間に合わせたいという陣営の意図も伝わってきた。

牝馬初の連覇へ一抹の不安が残る内容ではあったが、昨年の有馬記念も追い切りは目立つ動きではなかった。木村調教師が「非常に力強さがあって、頼もしい馬」と話すように牝馬離れした勝負根性も併せ持つ女傑。レース本番になれば再び爆発的な走りを見せてくれることに期待したい。（角田 晨）