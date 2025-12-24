¤½¤ê¤ãÂÇµåÈô¤Ö¤è¤Í¡Á¡ª¡¡µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ö¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥400¥°¥é¥à¤ò4¸Ä¤È¡Ä¡×¡¡¹ë²÷¤ÊÇú¿©¥¨¥Ô¸ì¤ë
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍµÈ¥¼¥ß3»þ´ÖSP¡×¡Ê·îÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¸åÇÚ¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê21¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÂÇµå¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤¹Îà¤Þ¤ì¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÈÂç¿©¤¤½÷²¦¡É¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡Ê40¡Ë¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë¡ÈÂç¿©¤¤µð¿Í·³ÃÄ¡É¤È¤·¤ÆÄ©Àï¡£Áí½ÅÎÌ3¡¦4¥¥í¤Î¡Ö¥®¥¬À¹¤ê¤¹¤¾Æ¤Æé¤¦¤É¤ó¡×¤Î´°¿©¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡»¾´ô¤¦¤É¤ó500¥°¥é¥à¡¢Ãæ¹ñ½Õ±«¡Ö¥¿¥ó¥ß¥ç¥ó¡×400¥°¥é¥à¡¢¹õÌÓÏÂµíÁú¹ß¤ê¸ª¥í¡¼¥¹¤Î¤¹¤¾Æ¤Æù500¥°¥é¥à¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤Ê¤ÉÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÌîºÚ¤Ç¤Þ¤º1¡¦8¥¥í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ¹õÌÓÏÂµí¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°500¥°¥é¥à¡¢A5¥é¥ó¥¯¤Î¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥200¥°¥é¥à¡¢¥Í¥®¥Ñ¥ó3Ëç¡¢Ä¹¤µ17¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥½¡¼¥»¡¼¥¸2ËÜ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¤æ¤ÇÍñ¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ´°¿©¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤¬¡ÖÂ®¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥ì¥¹¥Æ¡¼¥400¥°¥é¥à¤ò4¸Ä¤È¡Ä¡×¤È²áµî¤ÎÂç¿©¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê½Ð¤·¡ÖÆù¤Ï¿©¤Ù¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÃÏ¸µ¡¦²Æì¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê²ÆìÎÁÍý¤Ç10¥¥í°Ê¾åÂÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡ÖÆù¡¢½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤â¤Þ¤º¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤Ú¤í¤ê¡£¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³«»Ï10Ê¬¤Ç¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤ò¾å²ó¤ë1¡¦2¥¥í¤òÊ¿¤é¤²¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£¡Ö¤¤¤±¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê»þ´Ö4Ê¬¤Ç»Ä¤¹¤Ï¥¿¥ó¥ß¥ç¥ó300¥°¥é¥à¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬¿©¤Ù¤¤ì¤º¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ©¸Â»þ´Ö¤Î50Ê¬°ÊÆâ¤Ç´°¿©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬3¡¦2¥¥í¤òÊ¿¤é¤²¡¢ÀõÌî¤â2¡¦3¥¥í¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¤½¤í¤Ã¤ÆÂç·òÆ®¤À¤Ã¤¿¡£