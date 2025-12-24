“最後”を飾る貴重な「ファイナルエディション」登場！

メルセデス・ベンツ日本は2025年12月18日、「CLA」の高性能モデル「メルセデスAMG CLA 45 S 4MATIC+」の集大成といえる最後の特別仕様車「Final Edition（ファイナルエディション）」を発売しました。

ベースとなるメルセデスAMG CLA 45 S 4MATIC＋は、流麗なルーフラインを持つ4ドアクーペ「CLA」をベースに、メルセデス・ベンツのサブブランド「メルセデスAMG」が極限までチューニングを施したハイパフォーマンスモデルです。

ボディサイズは、全長4695mm×全幅1855mm×全高1415mmです。日本の道路環境でも扱いやすいサイズ感でありながら、ワイドなフェンダーによる筋肉質なプロポーションが特徴です。

そのパワーユニットには、“世界最強”とも称される2リッター直列4気筒ターボエンジン（M139型）を搭載し、最高出力421馬力、最大トルク500Nmというスーパーカー顔負けのスペックを発揮します。

トランスミッションは8速DCT、駆動方式は状況に応じて駆動力を配分する4WDシステム「4MATIC＋」を採用します。

今回発表された「ファイナルエディション」は、その名の通り現行型CLA 45 Sの集大成となる限定モデルです。クーペに加え、シューティングブレークにおいては最初で最後の限定車となる貴重な存在です。

最大の特徴は、ブラックとイエローのコントラストが際立つ専用デザインです。エクステリアにはAMGのブランドロゴをあしらった専用デカールが施され、足元にはマットブラックペイントの19インチAMGアルミホイールを装着。

さらに固定式リアウイング（クーペのみ）などを含む「AMGエアロダイナミクスパッケージ」を標準装備し、迫力あるスタイリングを実現しました。

インテリアも同様に、イエローのアクセントが入った「AMGパフォーマンスシート」や、12時位置にイエローマーキングを施したステアリングホイールを採用し、特別感を演出しています。

価格（消費税込）は、クーペが1177万円、シューティングブレークが1174万円。販売台数はクーペが100台、シューティングブレークが30台の計130台限定となり、そのうち一部（ナイトブラック塗装モデル）はオンラインショールーム限定で販売されます。