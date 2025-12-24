DOMOTOが、「愛のかたまり」特別企画を12月25日より開催する。

（関連：【画像】DOMOTO、「愛のかたまり - Spotify Live Version」より）

特別企画では、12月25日21時より映像作品「愛のかたまり - Spotify Live Version」がSpotify Japan公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。本映像は、DOMOTOの1stデジタルシングルリリースを記念し、Spotify限定で公開中。オルゴールから始まるイントロや冬の季節に寄り添う映像美、そして歌詞とシンクロした演出と成熟した2人の歌声が織りなす、壮厳な世界観を楽しめる映像作品となっている。

このたび本映像が“DOMOTOからのX’masプレゼント”として、初公開となる本人コメントとともに一夜限りでYouTubeプレミア公開されることとなった。

プレミア公開に続き、日付が変わる12月26日0時には『THE FIRST TAKE』で披露した「愛のかたまり」の音源が配信リリースされることも決定。同音源は、新たなアレンジと新録ボーカルでピアノの演奏と共にパフォーマンスした特別バージョンとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）