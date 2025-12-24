佐賀南署は24日、佐賀市の70代女性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、現金400万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

署によると、11月中旬ごろ、被害者の自宅固定電話に国内通信事業者を名乗る人物から「あなたの電話が停止します」などと留守番電話が入っていたことから、折り返し電話をした。警察官を名乗る男に電話が転送され、その後、相手に携帯電話番号を教えるなどして連絡を取り合った。「詐欺事件の犯人を逮捕している」「あなたから免許証の情報を買って口座を作り、その口座で不正を入手したお金をマネーロンダリングしていたと供述している」「逮捕状も出ているので、場合によっては逮捕するかもしれません」「あなたのお金の流れを調べる必要がある」「定期貯金を解約して指定する口座に振り込んでください」などと言われ、11月25日に、現金400万円を指定された口座に振り込んでだまし取られたという。

同署は「SNSや携帯電話のビデオ通話などで警察官などを装い、現金をだまし取る詐欺事件が多発しています。警察が、電話などで送金を求めたり、あなたが捜査対象となっているなどと伝えたりすることはありません。また、＋から始まる国際電話から電話をすることもありません。電話などで『お金』『裁判』『口座』『送金』などの話があれば、まず詐欺を疑い、家族や警察に相談してください」と注意喚起している。