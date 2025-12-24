¡Ú¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿ー¥êー¥°¡ÛÊÛ¸î»Î¡¦¸µ²øÊªÃæ³ØÀ¸¡¦168¥¥í±¦ÏÓ... ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹°Û¿§¤Î3Áª¼ê¤ËÌ©Ãå¡ª
³§¤µ¤ó¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿ー¥êー¥°(JWL)¡×¤ò¸æÂ¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢11·î22Æü¤«¤é12·î18Æü¤Þ¤Ç²Æì¡¦²Å¼êÇ¼Ä®Ìîµå¾ì¤È¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î2µå¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥á¥¥·¥³¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Ç¤â¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥êー¥°¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¸Å¤¤¡£
JWL¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÀ¤³¦16¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é124¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µð¿Í¡¦ÀÖÀ±¤é¤Î¼çÎÏµé¤Ï¤¸¤á¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤ÉNPB½êÂ°¤ÎÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¼ã¼Ô¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÍÛ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¸÷¤ò¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤äÂç³ØÌîµå¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤ä¼Ò²ñ¿Í¡¢ÆÈÎ©¥êー¥°¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£
¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç°ìÀþ¤«¤éÂà¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÛ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«Äê¤á¤è¤¦¤È¡¢NPB¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¥¹¤Ê¤É¤Î¥á¥¸¥ãー¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÃ£¤â½¸·ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É³¤³°¤Î¥×¥í¥êー¥°¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¡¢ÆÈÎ©¥êー¥°¤Ê¤É¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¡£
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö0.1¡ó¤Ø¤ÎÄ©Àï～¤½¤ì¤Ç¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤～¡×¼èºàÈÉ¤Ï¡¢°Û¿§¤Î3Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡ã¿ù»³ ¹¬ÂÀÏº(28)¡áÊÛ¸î»Î¤ÈÌîµå¤ÎÆóÅáÎ®¡á
°¦ÃÎ¹â―´ØÂç¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Âç³ØÌîµåÉô¤ÏÈ©¤Ë¹ç¤ï¤º¤¹¤°¤ËÂàÉô¡£°ìÅÙ¤ÏÌîµå¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¡£ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£
¤½¤ÎÂç³Ø±¡»þÂå¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ä¤Ã¤¿ÁðÌîµå¤Ç¡ÖÌîµå¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤À¡×¤ÈÌîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ºÆÇ³¤·¡¢ºÆ¤ÓÌîµå¤ÎÆ»¤Ø¡£
¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ïº£ÅÙ¤³¤½²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò·Ç¤²¤Æº£Ç¯¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥êー¥°¡¦É±Ï©¤Î¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂàÃÄ¤¬·è¤Þ¤êÍèµ¨¤Î½êÂ°µåÃÄ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤¬20ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿ù»³¡£¹â¹»ÄÌ»»30¥Ûー¥Þー¤ÎÂÇËÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ãÇß¸µ Ä¾ºÈ(24)¡á²øÊªÃæ³ØÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡á
ÆàÎÉ¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢MAX138¥¥í¤ÎÂ®µå¤òÅê¤²¡¢Á´¹ñ¤ÎÌîµå¶¯¹ë¹»¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿°ïºà¡£¡ÖÂçºå¶Í°þ¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢Æ±¤¸Âçºå¤Î¶áÂçÉÕ¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£3Ç¯½Õ¤ÎÉÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤ë²÷Åê¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
3Ç¯ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍúÀµ¼Ò¤ËÉÜÂç²ñ½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¶áÂç¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤Î3³ØÇ¯²¼¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¥Ò¥¸¤Î¸Î¾ã¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿ÀÆàÀî¤ÎÆÈÎ©¥êー¥°¤Ø¡£2Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢NPB¤«¤é¤Î»ØÌ¾¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î2Ç¯¤¬º£µ¨¤Ç½ªÎ»¤·¡¢°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ç¡¢MLB¡¢NPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥êー¥°¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¡×¤ÈËÝ°Õ¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î²øÊªÃæ³ØÀ¸¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤ÇÌ´¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ã¥Û¥ë¥Ø¡¦¥í¥è¥é(23)¸µ¥Ú¥ëーÂåÉ½¤ÎMAX168¥¥í±¦ÏÓ¡á
ÆüËÜ¤ÎÎ¢Â¦¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ëー¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²øÊª¤À¡£192¥»¥ó¥Á¡¢108¥¥í¤ÎµðÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ï¡¢ºÇÂ®168¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤é¤·¤¤¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåºÇÂ®165¥¥í¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢Éã¤¬¥Üー¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Û¥ë¥Ø¤ÏÍè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤â¡¢Éã¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²Â³¤±¤¿¡£µåÂ®¤¬160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤Ç¤â¡¢Éã¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥ß¥Ã¥È¤Ï10Ç¯°Ê¾å»È¤¤Â³¤±¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¡£
¤½¤ÎÉã¤¬¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤í¡×¤È²Æì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Éã¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢NPB¥¹¥«¥¦¥È¤âÃíÌÜ¤Î²øÊª¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥Ùー¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¡£
·ë²Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢É¬»à¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡ª
