◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）追い切り＝１２月２４日、栗東トレセン

馬トク取材班による追い切りチェックで、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が、最高評価を獲得。山下優記者がその追い切りを「見た」。

状態の良さがダイレクトに伝わる。ミュージアムマイルは、栗東・坂路でアンズアメ（３歳３勝クラス）と併せ馬を行い、馬なりで首差先着。時計は５５秒５―１２秒５だったが、前日からの降雨で重たい馬場で、走りにくいコンディションを考えると、十分な負荷がかかった。これが有馬記念初参戦となる高柳大調教師は「１週前にしっかりやっているので調整程度ですが、いい状態で出走できます」と胸を張った。

前走の天皇賞・秋の最終追い切りも坂路だったが、一杯に追って５３秒８―１２秒３。当時は併せた２歳１勝クラスの僚馬が馬なりだったこともあり、個人的にそこまでいい追い切りだったとは思えなかった。それでもレースでは初の古馬相手に２着。この馬の能力を見直す結果になった。

稍重だった報知杯弥生賞で４着。レース後にトレーナーが「湿った馬場は良くない」と話していたのを思い出した。雨馬場が苦手なミュージアムマイルが、この日の力の要る坂路で併走馬を上回る手応えで走れたことに、さらなる成長を感じた。

Ｃデムーロが乗った１７日の１週前追い切りでは、ＣＷコースで６ハロン７８秒５―１１秒４の自己ベストタイムをマーク。「この時計でも余裕があった。体も古馬に近づいて、全てにおいて成長しています」と鞍上も好感触を得た。高柳大調教師も「時計通り、春から比べるとずっと良くなっていると思う」と意見は一致している。

最大のポイントは２５００メートルの距離だが、「かかる馬ではない。今思うとダービー（６着）では疲れがあったかな。今回は間隔を取っているので」と指揮官は前向き。コーナー６回で直線が短い中山なら、名手の腕で相殺できる。「状態に関しては、皐月賞以上の感触がある。自信を持って出せる」と期待した。実績もある中山で良馬場なら、まず好勝負になると確信できた。（山下 優）