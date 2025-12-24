元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーが２４日までにＳＮＳを更新。五輪選考を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権を振り返った。

原田アナはインスタグラムで「今年も素晴らしい演技をありがとうございました そして、大変な中で取材に答えてくださった選手のみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。４年に１度の特別な全日本。それぞれの思いや夢を胸に最後まで諦めずに戦う姿がかっこよく、何度も心が震えました。そして、ライバルでありながら仲間である姿にも胸を打たれました。しばらく余韻に浸ろうと思います…」とコメントし、同局の宮本真綾アナウンサーとの２ショットを公開。鏡越しに宮本アナに撮影される姿や、真っ白なコーディネートでクリスマスツリーの形をした風船を手にしたショットなどをアップした。

この投稿には「わー！かわいいー！」「今日も最高にカワイイです」「インタビューめっちゃ聞きやすかった ２人とも可愛すぎる 好きです」「最強コンビですね」「色んな場所で活躍するあおいちゃんがほんとにかっこよくて尊敬してます」「なんでそんなにカワイイの！？」などの声が寄せられている。