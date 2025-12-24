お笑いコンビ「錦鯉」長谷川雅紀（54）が、21日放送のABCテレビ「新婚さんいらっしゃい」（日曜後12・55）に出演。スタジオをドン引きさせたプロポーズの言葉を回想した。

この日は今年1年で番組に参加した型破りな新婚さんを振り返る企画。ゲストで登場した錦鯉の長谷川は、昨年8月に結婚しており「どんなプロポーズを？」と聞かれると、「実際には言ってないんです」と告白した。

ただ「なんか、今振り返ってみればですけど。もしかしたら、あれがプロポーズだったかな、というのが」と切り出し、ある時の電車の中での回想。「もし、結婚したら（携帯）電話をファミリープランにできるね」と妻になる彼女に話したといい、藤井隆は大爆笑。井上咲楽は「えっ？それが…」と言葉に詰まった。

相方の渡辺隆からは「安くしたいだけじゃねえか」と頭をツッコまれ、長谷川は「それが家族の証というかね」と弁明した。

ただ井上はドン引きした表情で、“そんな”プロポーズを言われたらについて「なんか…安くしたいから結婚したいのかな、みたいな」と絶句。長谷川は「そういうことじゃないですけど」と否定していた。