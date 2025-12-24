俳優の上戸彩さん（40）が23日、映画『ズートピア２』の大ヒット御礼舞台挨拶に登場。日本版声優を務めるにあたり、娘からダメ出しを受けていたことを明かしました。

映画は、動物たちが人間のように暮らす都市・ズートピアを舞台にしたディズニー・アニメーションの最新作。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックが再びバディを組み、ズートピアの過去の歴史にまつわる巨大な謎に挑む物語です。

■「エゴサーチも時々する」 見つけた感想は？

『ズートピア２』は、12月22日時点で国内動員444万6709人、国内興行収入62億4223万円（配給発表）のヒットを記録中。前作に続きジュディの日本版声優を務めた上戸さんは、周囲からの反響が大きいことを明かし、「“私の声に聞こえない”といってくれる意見が一番うれしい。エゴサーチも時々するんですけど、それもジュディの声をすごく褒めてくださる方も多くてすごく幸せです」と、しみじみと語りました。

一方で、不安を抱えていたことも告白。9年ぶりの新作ですが、作中では“前作から1週間しか経過していない”ということで「家でも練習しましたね。家でちょっとジュディの声を出してみたら、娘から“それはダメだよ、ジュディの声じゃないよ”ってダメ出しをもらう感じだった。娘にも現場に来てほしかった」と、吹き替えにまつわる秘話を明かしました。