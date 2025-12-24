ミラノ・コルティナオリンピック出場が決まった中井亜美選手を応援しようと地元の新潟市で横断幕が掲げられました。



24日朝、新潟市役所などに掲げられた横断幕。ミラノ・コルティナオリンピックへの出場が決まった新潟市出身・フィギュアスケートの中井亜美選手を市をあげて応援しようと企画されました。



〈訪れた人 フィギュア経験者〉

「うれしいです。なんか現実なんだなと思って亜美ちゃんがすごく頑張っていたので本当によかったと思います」





応援ムードはこちらでも…（リポート）「中井選手が幼少期に練習を積んだこちらのスケート施設にも横断幕が掲げられました」中井選手は5歳でフィギュアスケートを始め、中学進学と同時に千葉に拠点を移すまでこのリンクで技を磨きました。新潟からオリンピック出場の夢をつかんだ中井選手に訪れた人は…〈小学6年生〉「知らなかったので私もきょう初めて知ってすごいと思いました」〈高校2年生〉「ほぼ同い年だから尊敬自分だったらオリンピックとか考えられないからすごいなと思いましたニュースみて」〈スケート施設スタッフ 渡邉直己さん〉「横断幕が掲げられてはじめていよいよ新潟市からオリンピック選手がでるんだな という感動する気持ちがあふれてきますね。ぜひ金メダルを目指していただきたいなと思います」地元からの応援を受け、初のオリンピックに臨む中井亜美選手。夢の舞台でどんな滑りを見せてくれるのでしょうか。