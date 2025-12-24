日経225先物：24日22時＝80円高、5万420円
24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万420円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては75.90円高。出来高は1123枚となっている。
TOPIX先物期近は3411.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.13ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50420 +80 1123
日経225mini 50425 +80 29203
TOPIX先物 3411.5 +3.5 1206
JPX日経400先物 30745 +50 92
グロース指数先物 655 +3 230
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
