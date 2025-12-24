　24日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万420円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万344.1円に対しては75.90円高。出来高は1123枚となっている。

　TOPIX先物期近は3411.5ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.13ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50420　　　　　 +80　　　　1123
日経225mini 　　　　　　 50425　　　　　 +80　　　 29203
TOPIX先物 　　　　　　　3411.5　　　　　+3.5　　　　1206
JPX日経400先物　　　　　 30745　　　　　 +50　　　　　92
グロース指数先物　　　　　 655　　　　　　+3　　　　 230
東証REIT指数先物　　売買不成立

