¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡Ö¥¥ã¡¼!!¡×Âç¤¤ÊÍÎ´Û¤ËÈáÌÄ¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶»¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬ÆÍ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿»àÂÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥â¥Ö¥¥ã¥é¤¬¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼¡¡¹¤È»¦¿Í¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¥â¥Ö¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼Í½´ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈËÜ¿Í¤Ç¤â¡¢Ì¤Íè¤òÍ½¸«¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤Ï²¿¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¤Ê¤¤°ìÈÌ¿Í¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥ÖÅªÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬Ï¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤Ï¡È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥ª¥¿¥¯¡É¤À¤«¤é¡½¡½!!
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¥«¥Õ¥§¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡ÖÂè51²ópixiv¥³¥ß¥Ã¥¯·îÎã¾Þ¡×¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Ò¤Î¤ß¤ä(@ominomiya3)¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¦¶ÈÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤ËÂè1´¬¤¬Ã±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£¥ä¥ó¥Ç¥ì´é¤ËÃíÌÜ! ºî¼Ô¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó
¡ÖÀäÂÐ¤Ë»àË´¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤·¤¿¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹BL¡×¤Ï¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿ÍÎ´Û¤È¤¤¤¦²¦Æ»¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥â¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÉð´ï¤Ë»àË´¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¯°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤À¡£
ºî¼Ô¤Î¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¤«¤é¸«ÊÖ¤¹¤È¾¯¤·¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾®¥Í¥¿¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÃµÄåÌò¤Î¿ÍÊª¤¬Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¾ï¤Ë¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥À¥¤¥¤¥ó¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â°ì¸«¤¹¤ë¤È°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÃ¯¤«¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ½ª¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Ç¥ì¤é¤·¤¤´é¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤É½¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é»Å¾å¤²¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂ³ÊÔ¤òµá¤à¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤Î¤ß¤ä¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÂ³ÊÔ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖÌµ»ö¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿2¿Í¤Î¸åÆüÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¿äÍý¤â¤Î¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤Ø¤Î°ÕÍß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Êª¸ì¤ÏºÇ½ªÅª¤ËÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ø¿Ê¤ß¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ»àË´¥Õ¥é¥°¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÆÉ¼Ô¤Î²ò¼á¤Ë°Ñ¤Í¤ë½ª¤ï¤êÊý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤ì¤ÏÂ³ÊÔ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£FANBOX¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Þ¤±ÊÔ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ò¤Î¤ß¤ä(@ominomiya3)
