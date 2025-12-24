美的リーダーズ・新希咲乃の2025年ベストスキンケア
ランコム ジェニフィック アルティメ セラム
使用感はベタつかずスーッと浸透して軽い感じ。
肌そのものの回復力と肌の強さを底上げしてくれるのをとても実感しました！
とりあえず導入美容液に悩んだらこれを使うのがおすすめです！海外で売ってるセラムはどうやら成分が違うみたいなので免税で買うのは避けてください！知らなくて3本セットを買ってしまい、ちょっと悲しかった…笑
美容液としても優秀で、ないと不安なので昔から常に手元にある導入美容液です。
エスティ ローダー アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス
乾燥や疲れ、ハリ不足が気になったときにふっくらと弾力のある質感に整えてくれるので1日で実感する凄さ、、！！！キメが整うことってことが目に見えてわかる美容液です。
とりあえず使ってみて！とオススメしたいアイテムです。
SHISEIDO アルティミューン パワライジング セラム
老化細胞を除去できる時代になったーー！！
肌のバリア機能を整えながら、乾燥やハリ不足などの揺らぎをケアしてくれる美容液です。
使い続けるほどキメが整って、透明感やツヤが出ました！ふっくら透明肌になったのが翌日実感。
ベタつかず伸びの良いテクスチャーなので、朝のメイク前にも使いやすいアイテムです。
どんどんリニューアルして最先端な美容液をだしている資生堂のスキンケアはますます大注目ですね！
キールズ DS クリアリーブライト エッセンス
肌のくすみや色ムラをケアしながら、透明感のある明るい印象へ導いてくれる美容液！
ダブルビタミン配合で、私は毛穴が気になったとき、美白目的にはビタミン系のスキンケアを積極的に使います。
肌にすっとなじんで保湿しつつ、軽いテクスチャーでベタつかず、朝晩どちらのスキンケアにも取り入れやすいです。継続して使うと肌のトーンが均一になって、日焼け前の肌に早めに戻れる気がする！
個人的に美白系はあまり使わないなか、この子は三本目とかのリピアイテムです！
クリニーク モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム
乾燥で肌がゴワッとしたり、くすんで見えるときに使いやすい美容液。とにかく保湿したいときに使うと安心感ハンパない！少し乳液っぽいテクスチャーです。
続けて使うほど、肌がふっくらして、みずみずしさが戻ってくるイメージ！最近発売したアイテムですが、めちゃくちゃ使ってます！
いかがでしたか？そしてもう一つ。わたしが2025年やってよかった美容法は小顔矯正です。
小顔の鍼治療も受けて血流の大切さを知りました！顔色も良くなりトーンアップして、巡りも良くなるので浮腫みにくかったり、いい事ばかりでした！来年も続けていきたいと思っていますし、みなさんにも特別なホリデーシーズンを過ごすための参考になったら嬉しいです。
こんな感じで2025年特にお世話になったスキンケアを紹介しました。
間違いないのでぜひ使ってみてください！！