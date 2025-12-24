ÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¤¬»ùÅç¡¢ÀÖÈØ»Ô¡¢°æ¸¶»Ô¡¢ÁáÅçÄ®ºß½»¤ÎÊý¤òHG¤ËÌµÎÁ¾·ÂÔ¡ª
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¤¬23Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢4ÃÏ°è¤Ëºß½»¤¹¤ë»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ØÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ï²¬»³¸©¤Î»ùÅç¡¢ÀÖÈØ»Ô¡¢°æ¸¶»Ô¡¢ÁáÅçÄ®¤Î4¤Ä¡£¿åÅçÎÐÃÏÊ¡ÅÄ¸ø±àÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¥ê¥¬ー¥ìÀçÂæ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëËÜ»î¹ç¤Ï¡Ö»ÔÌ±¾·ÂÔ¥Çー¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¾åµ4ÃÏ°è¤Ëºß½»¤ÎÊý¤ÏÌµÎÁ¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤À¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¡¢³ÆÆüÀèÃå400Ì¾¤òÄê°÷¤Ë2³¬¼«Í³ÀÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£