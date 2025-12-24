Image: Great Work株式会社

ふと温かいラーメンが食べたくなったものの、鍋を用意して器に移し替える手間を考えて断念する。そんな味気ない夜を過ごすことってありませんか？

そんな深夜の小腹に手軽に応えてくれるのが「ぽかぽかデイリーポット」です。卓上でつくり、そのまま食べる。沸かす、煮る、食べる、片付けるといった一連の流れを、スムーズに完結するキッチンアイテムです。

卓上で完結する、身軽な「食べる」スタイル

キッチンに立つのが億劫なとき、テーブルの上だけで準備が完結するなら「ちょっと何かつくろうかな」という気になるんじゃないでしょうか？

例えば、在宅ワーク中のランチタイム。デスクの隅に「ぽかぽかデイリーポット」を置いて一人鍋やおでんなどをつくれば、即席で食べられます。火を使わず、電源さえあればどこでも使える手軽さは魅力的。洗いモノが減るのも正義です。

こだわりの温度で、飲み頃をキープ

ただお湯を沸かすだけではなく、温度管理ができるのもポイント。40〜90℃まで5℃単位で細かく保温設定が可能で（沸騰は100℃）、指定した温度でキープできます。

・朝の目覚めに、飲みやすい50℃の白湯 ・こだわりのコーヒー豆には、香り引き立つ90℃のお湯 ・沸騰させたお湯を粉ミルクの適温40℃にキープ

個人的に特におすすめしたいのが、自宅での「熱燗」です。せっかくお酒を温めてもすぐに冷めてしまったり、温め直すために何度もキッチンとリビングを往復したりするのは面倒。「ぽかぽかデイリーポット」なら、40℃の「ぬる燗」や50℃の「熱燗」など、好みの温度に設定して保温しておけばOKです。

手間を減らして、楽しむ時間を増やす

コンロを使うほどではなかったり、温度管理がちょっと面倒だったりする調理も、「ぽかぽかデイリーポット」が引き受けてくれます。

手軽につくれる「ゆで卵」：専用のアタッチメントとモードを使えば、最大4個までほったらかしで完成。朝の忙しい時間に、コンロを塞がないのも地味に助かります。 レトルトの「湯煎」：カレーやパスタソースの温めもテーブルの上で完結します。キッチンまで行かずに、アツアツを食べられるのは嬉しいですよね ？ 本格的な「低温調理」：サラダチキンなど、温度管理がシビアなメニューも、袋に入れて温度設定するだけ。じっくり火を通す料理が手軽につくれます。

用途に合わせて「ちょうどいい温度」がいつでも手元にある。それだけで、お家時間が少し豊かに感じられそう。

「ぽかぽかデイリーポット」が気になった方は、お得な割引販売のキャンペーン期間が終了する前に、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

