毎日送られてくる迷惑メール。削除するのも面倒でイライラする！ というあなたに、効率的に撃退する方法を紹介します。

使用メアドに「＋」や「.」を加えるだけ

Gmailを利用している場合、迷惑メールは自動的にフィルタリングされます。でも完璧ではないので、フィルターを通り抜けた迷惑メールは、手動でフラグを設定しなければダメ。

そこで活用したいのが「エイリアス」。これは、自分が使っているメインのメールアドレスを基に、別メールアドレスを設定できるという機能。見かけ上は別のメールアドレスですが、実は1個のメールアドレスになるんです。

エイリアスは、使っているメールアドレスに、「＋」または「.」（ドット）と任意の文字列を追加するだけで作れます。たとえば、「abcdefg@gmail.com」というアドレスなら、「abcdefg+sub@gmail.com」や「abcdefg.2nd@gmail.com」というエイリアスを作ることが可能。

エイリアス宛のメールはすべて「abcdefg@gmai.com」で受信。エイリアスをネットショッピング用アドレスなどに使えば、メールの管理がラクになります。

また、怪しい（？）サイトを利用する場合にエイリアスを使えば、万が一迷惑メールが届いても、エイリアスごと無効にすることも可能。メール管理がラクになるので、迷惑メール対策も柔軟に行なえます。

エイリアスの設定は、Gmailの「設定」→「すべての設定を表示」→「アカウントとインポート」→「名前」の項目にある「他のメールアドレスを追加」を開き、名前とメールアドレスを入力して「エイリアスとして扱います」にチェックを入れ、「次のステップ」をクリック。これでエイリアスが追加されます。

なお、エイリアスは受信専用です。メールの送信はできないのでご注意を。

自分では何もしていないのに、毎日届く迷惑メール。いったいどうして送られてくるのでしょうか。その原因や対処方法などについてはギズモード本第2弾『GIZMODO テック秘伝の書』で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてくださいね。

Source: GIZMODO テック秘伝の書