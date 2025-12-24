日本3年間で通算18勝10敗

巨人を退団し、ナショナルズに入団が決まったフォスター・グリフィン投手が、早くも“激変”したと話題を集めている。ファンからは「誰!?!?!?」「僕らが知ってるフォスターじゃない！」などの声が集まる。

2023年に入団したグリフィンは、1年目は20登板、6勝5敗、防御率2.75をマーク。2024年は20登板で6勝4敗、防御率3.01の成績を残し、ローテーションを支えた。今季は来日後最少の14登板に終わったが、6勝1敗、防御率1.62をマークした。

しかし、今オフは保留者名簿には載らず自由契約に。、小笠原慎之介投手らが在籍するナショナルズに1年550万ドル（約8億6000万円）でメジャー復帰が決まった。

マイナーリーグで投げていた2022年は髭をたくわえていたが、髭が原則禁止だった巨人では剃ってプレー。しかし、再びメジャー方式に戻ったようだ。SNSでは「グリフィン、ヒゲあると全然印象違うな」「誰!?!?!?」「Who are you？」「変わり果てた姿で」「俺たちの知ってるフォスター・グリフィンではない笑」「グリフィン雰囲気変わった？」「急に誰やねん」「一瞬誰かわからなかったわ笑 頑張れ！」「わああああああああ」などのコメントが出ている。（Full-Count編集部）