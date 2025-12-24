本田紗来、ミニスカ＆ニーハイで美脚際立つ「圧倒的スタイル」「可愛すぎて二度見」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】タレントでモデルの本田紗来が12月23日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】本田望結の妹「圧倒的なスタイル」ミニスカ＆ニーハイコーデ
紗来は「超十代2025＠nagoya ありがとうございました」とつづり、ミニワンピースやTシャツなど様々なコーディネートでのショットを投稿。白いファーの帽子にチェックのミニワンピースとベスト、ニーハイブーツのコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また、出演した名古屋で開催されたフェス『超十代 -ULTRA TEENS FES-2025』について、自身のトークからスタートしたことも振り返り「貴重な経験をさせていただけて幸せです本当に」とも記している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的なスタイル」「可愛すぎて二度見した」「透明感すごい」「Tシャツ姿も可愛い」「脚に目がいく」「冬のエンジェル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
